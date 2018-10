Bećiraj: Respektovali smo ih previše, za Crnu Goru ću uvijek dati sve od sebe

Fatos Bećiraj je svjestan da je Crna Gora bila daleko od očekivanog nivoa u duelu sa Srbijom.

"Javnost je očekivala mnogo više. Nismo igrali kako znamo i kako smo igrali na nekoliko posljednjih mečeva kod kuće. Moramo da dignemo glavu, čeka nas utakmica u nedjelju. Moramo da pokušamo da pobijedimo u Litvaniji, pa da idemo u Beograd sa ciljem da se revanširamo", kazao je Bećiraj.

Sa preveliim respektom prema rivalu crnogorska selekcija ušla je u meč, ističe Bećiraj.

"Kad god smo ih malo stisli, pokazali smo da možemo da igramo sa njima i da ugrozimo njihov gol. Ne znam zašto, pričali smo i radili drugačije u pripremama, nismo na terenu to pokazali. Sada je lako pričati, ali svaki igrač je dao sve od sebe, to je sigurno...", rekao je 30-godišnji napadač.

Bećiraj je zahvalio navijačima, koji su ga ovacijama i skandiranjem ispratili sa terena nakon što ga je zamijenio Mugoša. Navijači Srbije su ga, s druge strane, u više navrata vrijeđali...

"Ne bih se obazirao na to. Njihovo je pravo da iskažu mišljenje, meni je bitno da su naši navijači cijelo vrijeme bili uz nas. Mnogo mi znači njihova podrška. Od prve utakmice u dresu Crne Gore, pokušavao sam da dam 100 posto. Tako će biti do posljednje utakmice, a kada će to biti ne znam. Moj profesionalan pristup i moja želja da igram za Crnu Goru biće maksimalni do posljednjeg dana moje karijere. Hvala im na svemu", kazao je Bećiraj.

