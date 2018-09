Benfika najavila žestoku borbu protiv optužbi za korupciju

Fudbalski klub Benfika saopštio je da će se boriti protiv optužbi za korupciju koje bi mogle da dovedu do toga da portugalski klub bude suspendovan iz svih takmičenja.

Lisabonsko javno tužilaštvo tereti Benfiku za navodne pokušaje da pristupe istražnim postupcima sudije koji je istraživao poslovanje kluba ili njihove klupske rivale.

Pored kluba, javni tužilac takodje optužuje dvojicu sudskih službenika.

Sud sada mora da odluči da li su dokazi javnog tužilaštva dovoljni za pokretanje sudskog postupka.

Ako dođe do suđenja, to može da potraje godinama s obzirom na to da je portugalski pravni sistem spor.

Disciplinski komitet FS Portugala saopštio je da je pokrenuo istragu poslije optužbi javnog tužioca.

Optužbe javnog tužioca se odnose na posljednje dvije sezone.

