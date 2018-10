Benzema je osporavan, ali traje 14 godina: Francuz uz Mesija i Raula

Karim Benzema je često osporavan, ponekad i kritikovan zbog neefikasnosti, ali francuski napadač traje dugo na najvećoj sceni.

On se golom protiv Viktorije Plzenj pridružio dvojici fudbalera koji su postizali pogotke u 14 izdanja Lige šampiona.

Seriju je počeo 2005/06 kao igrač Liona i od tada nije preskočio nijednu.

Prije njega 14 sezona u Ligi šampiona sa golgeterskim potpisom imali su samo Raul i Leo Mesi.

