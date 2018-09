Besmrtni gol Savićevića: Milan i Italija ne zaboravljaju

Milan i Italija ne zaboravljaju Dejana Savićevića i njegove majstorije u crno-crvenom dresu, u eri najvećih uspjeha kluba.

Savićević danas puni 52 godine, a u maju 2019. navršiće se čevrt vijeka od njegovog najpoznatijeg i najljepšeg gola - nezaboravnog loba u finalu Kupa šampiona, protiv Barselone, 1994.

Milan se u rođendanskoj čestitki prisjetio tog pogotka, uz poruku:

The best way to celebrate Savicevic’s birthday is by watching this iconic goal once more: #HBD Dejan

Festeggiamo il compleanno di Dejan ammirando ancora una volta il suo gol più bello: tanti auguri Genio pic.twitter.com/b2OW9Fdy87