Realu samo remi u Vigu, Mesi pogodio u 400. meču u šampionatu

Real Madrid već može da se oprosti od titule u Primeri! Nakon šest uzastopnih međusobnih pobjeda, "kraljevski klub" je remizirao protiv Selte u Vigu, kja je odigrala sjajan meč.

Selta je povela fantastčnim lobom Danca Vasa, ali je Velšanin Garet Bejl dva puta bio najbrži i u par minuta je preokrenuo rezultat do poluvremena.

U nastavku su obje ekipe imale sjajne prilike, najbolju sjajni napadač domaćina Jago Aspas, kojem je Kejlor Navas uspio da odbrani penal u 72. minutu.

Aspas je izborio penal, pošto je prinudio Navasa da ga faulira u sjajnoj kontri svog tima.

Selta je ipak uspjela d adođe do poravnanja a u nastavku, tačnije 90. minutu je rezervista Reala Lukas Vaskes imao zicer, ali je i Ruben bio izuzetno raspoložen.

Real je sa utakmicom manje na 16 bodova zasotatka za liderom Barselonom.

Dvije bravure Lionela Mesija i Luisa Suaresa u prvom poluvremenu omogućile su Barseloni da lagano odradi posao protiv Levantea u prvom prvenstvenom meču u 2018. godini.

Katalonci su slavili rezultatom 3:0 za 15. pobjedu u Primeri ove sezone, ali i povratak na sigurnu razliku - nakon 18 kola lider ima devet bodova više od drugoplasiranog Atletiko Madrida.

Mesi je u 12. minutu iz voleja uz pomoć stative načeo goste iz Valensije i postigao 365. gol u 400. meču u Primeri, a kada je Suares zatresao mrežu u 38. bilo je jasno da "blaugrana" neće imati problema da upiše novi trijumf.

