„Bild”: Bajern izabrao Kovača

Bajernova potraga za novim trenerom je završena.

Novinar „Bilda” Kristijan Falk, najobavješteniji čovjek u Nemačkoj kada je riječ o Bavarcima, objavio je večeras da će legendarnog Jupa Hajnkesa (72) od ljeta zamijeniti trener Ajntrahta iz Frankfurta Niko Kovač (46).

Exclusive: Niko Kovac will be the next Coach of @FCBayern @SPORTBILD @BILD_Bayern