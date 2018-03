Bizarno: Navijači ukrali automobil sudiji, klub moli da ga vrate

Dva poništena gola i sumnjivi penal dosuđen rivalu izazvali su jednu od najbizarnijih navijačkih reakcija u Engleskoj.

Bijesne pristalice kluba Sivel, koji se takmiči u amaterskoj ligi u regiji Nortemptonšajr, odlučile su da sudiju kazne tako što će mu ukrasti automobil.

Kada je završio obaveze na stadionu, nakon meča Sivel - Enfild 2:3, arbitar je krenuo prema parkingu i vidio da su njegova kola nestala.

Incident je izazvao reakciju i čelnika kluba, koji su pozvali navijače da vrate automobil.

IMPORTANT: The club is appealing for witnesses after the referee's car was stolen following today's home loss.

Despite frustrations, the club condemns this act of theft and we urge whoever stole the silver Peugeout 307 to return it immediately. #SFC