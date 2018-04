Blickrig Salcburga oduvao Lacio, spektakl za feštu u Marseju

Lacio je imao sve u svojim rukama - pobijedio je u prvom meču u Rimu 4:2, a onda u 55. minutu revanša poveo golom Ćira Imobilea.

Ali, tada se dogodio spektakulatan preokret. Salcburg je izjednačio čim je krenuo sa centra preko Munasa Dabura, a onda od 72. do 76. minuta dao još tri gola preko Amadua Ajdare, Hi-Čan Hvanga i Štefana Lajnera za senzaciju u četvrtfinalu Lige Evrope.

Ред Булл Зальцбург - Лацио | Обзор матча от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

U polufinalu su i Atletiko Madrid, Arsenal i Marsej.

Atletiko je završio veliki posao pobjedom u prvom meču nad Sportingom (2:0), ali je domaćin u Lisabonu poveo golom Fredija Montera u 28. minutu i imao nekoliko šansi da nadoknadi zaostatak.

U nastavku je Antoan Grizman propustio dva zicera da završi sve, ali srećom po njega to nije puno koštalo „kolćonerose”.

Спортинг - Атлетико. Обзор матча. от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

CSKA je poveo protiv Arsenala 2:0, falio mu je još jedan gol da izbaci Arsenal, koji je u Londonu slavio 4:1, ali je Dani Velbek smanjio na 2:1 i otklonio sve dileme. Aron Ramzi je u 92. minutu donio remi velikanu iz Londona.

Najuzbudljivije je bilo u Marseju. Lajpcig je poveo na „Velodromu” već u drugom minutu, ali je domaćin preokrenuo na 3:1 autogolom Štefana Ilzankera u 6. i golovima Bune Sara u 9. i Florijana Tovana u 38.

Time je oboren u rekord Lige Evrope, jer nikada nisu brže postignuta tri prva gola na utakmici.

9 - There were three goals in the first nine minutes of Olympique Marseille v RB Leipzig, that is the shortest time needed to reach that tally in a game in Europa League history. Anarchy.