Boaći: Bez Boga nema ni Boaćija, vratio bih se i da Zvezda ne igra Ligu šampiona

Novi fudbaler Crvene zvezde Ričmond Boaći rekao je danas da je srećan što se vratio u taj klub i da će dati sve od sebe da nastavi da postiže golove.

"Zahvaljujem Bogu što sam danas ovdje, uvijek kažem da bez Boga nema ni Boaćija. Hvala svima koji su me doveli u Zvezdu i svima vama koji ste došli da mi pružite podršku. Osjećam se kao kod kuće i hvala mom menadžeru koji mi je omogućio da budem ponovo u Zvezdi. Uradiću sve što mogu da na svakoj utakmici Zvezde lopta bude u protivničkoj mreži", rekao je Boaći novinarima u Beogradu.

Upitan da li bi se vratio u Beograd i da Zvezda ne igra Ligu šampiona, Boaći je odgovorio potvrdno.

"Vratio bih se sigurno jer vjerujem u ovaj klub, došao sam tu da igram fudbal. Ljudi me ovde vole, svi me lijepo prihvataju i to je jedan od razloga mog povratka", rekao je Boaći.

On se u klub iz Beograda vratio poslije šest mjeseci igranja u kineskom Đangsu Suningu.

"Ne mislim da je Kina korak nazad u mojoj karijeri. Svakako ne može svako mjesto i svaki klub da bude podjednako prijatan za fudbalera. Dosta sam tamo naučio i vratio sam se ovdje da radim svoj posao", rekao je Boaći.

Crvena zvezda će ove sezone igrati grupnu fazu Lige šampiona, a Boaći je rekao da je srećan što će i on biti dio toga.

"Srećan sam što su moji saigrači uspjeli da ostvare plasman u Ligu šampiona, oni su pravi ratnici. Nije mi bilo lako pri 2:0 za Salcburg, ali kada su izjednačili došlo mi je da polomim daljinski, ali jako sam srećan što ću s njima igrati Ligu šampiona", rekao je Boaći.

Prokomentarisao je i Zvezdine protivnike u Ligi šampiona.

"To su odlični timovi, ali mnogi od njih zavise od pojedinaca, dok Crvena zvezda igra kao tim. Nisu navikli da igraju u atmosferi kakva je na Marakani i mislim da će i to biti naša prednost", dodao je Boaći.

Fudbaler iz Gane nosi dres sa brojem 99, za razliku od prethodne sezone kada je u Zvezdi nosio broj 14.

"Bitno je da igrač kao što je Srnić nosi broj 14 i nemam problem sa tim. Izabrao sam 99 iz ličnih razloga, želim da postignem mnogo golova, pa sam zato izabrao tako veliki broj", kazao je Boaći.

