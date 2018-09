Bojan Bošković želi medalju na Olimpijskim igrama mladih

Talentovani crnogorski karatista Bojan Bošković pripreme za nastup na Olimpijskim igrama mladih u Buenos Airesu nastaviće u Skoplju, u klubu Olimpik, saopšteno je iz podgoričkog karate kluba Omladinac.

Bošković je zvanični kadetski prvak svijeta i juniorski vicešampion Evrope, a na Igrama u Buenos Auresu, od 6. do 18. oktobra, nastupiće u kategoriji do 68 kilograma.

On je kazao da je zadovoljan prvom fazom priprema i da ih je odradio u klubu uz pomoć klupskih drugova.

“Trenirao sam i sparingovao sa osvajačima najprestižnijih medalja, Marinom Raković, Marijom Hodžićem i Nenadom Dulovićem. U jednom dijelu priprema u našem klubu boravio je i učesnik Igara u Buenos Airesu, Makedonac Faik Veselji sa trenerom Aleksandrom Kuzmanovskim, u okviru saradnje našeg sa njihovim klubom Olimpik. Putujem za Skoplje gdje ću do kraja nedjelje trenirati u Olimpiku”, kazao je Bošković agenciji MINA.

Član Omladinca je, komentarišući konkurenciju na karate turniru u Buenos Airesu, kazao da o tome najbolje govori činjenica da su sa Balkana olimpijske vize izborili samo Veselji u kategoriji do 61 kilogram i on do 68 kilograma.

“Podatak da je u Buenos Ajresu bilo mjesta za samo osam najboljih po kategoriji u svijetu, najbolje oslikava koliko je teško bilo izboriti plasman na najveću smotru mladih sportista”, rekao je Bošković.

On je uvjeren da će spreman dočekati nastup na Igrama u Buenos Airesu, navodeći da, bez obzira na paklenu konkurenciju, vjeruje u dobar plasman i medalju.

“Znam kakav je osjećaj osvajati evropske i svjetske medalje i sada želim olimpijsku. Znam da neće biti lako, da je konkurencija izuzetno jaka, ali daću sve od sebe da još jednom obradujem Crnu Goru”, kazao je Bošković.

Crnu Goru će u Buenos Airesu, osim Boškovića, predstavljati još Miljan Dević, član beranskog Streljačkog kluba Donje Luge.

Igre u Buenos Airesu biće treće na kojima će nastupiti crnogorski sportisti, nakon Singapura 2010. i Nanđinga 2014. godine.

Jedinu medalju do sada osvojila je džudistkinja Ivana Šunjević, u ekipnoj konkurenciji.

