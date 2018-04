Bokan: Ako budemo bolji od Zvezde idemo u Evroligu, nisu tačne priče da nemamo uslove

Budućnost je 17 godina čekala na finale ABA lige.

Podgorički klub je nakon pet polufinalnih, bolnih poraza, konačno uspio da napravi korak više, eliminisao Cedevitu i boriće se od narednog ponedjeljka za trofej ABA lige protiv Crvene zvezde.

“Pobijediti Cedevitu pet puta ove sezone, dva puta u polufinalu pleja ofa je veliki uspjeh. Budućnost se u pravo vrijeme i na pravi način plasirala u finale ABA lige”, kazao je predsjednik Budućnost Volija Dragan Bokan za Televiziju Vijesti.

Za predsjednika Budućnosti, Crvena zvezda je favorit u borbi za trofej...

“Crvena zvezda je favorit. To je klub sa velikom istorijom, kvalitetniji je tim od Budućnosti, ima prednost domaćeg parketa”, kazao je Bokan.

Hemija, duh, zajedništvo - vide se na svakom koraku, treningu, uoči i nakon utakmice. Veliku ulogu u tome ima trener Aleksandar Džikić - koga Bokan vidi kao dugoročno riješenje na klupi “plavih”.

“Imamo ugovor na dvije godine. Odmah ćemo poslije ove sezone razgovarati sa Džikićem. Košarkaškom klubu Budućnost je bitan kontinuitet i to dobrog rada. Odradili smo dobre stvari ove sezone”, kazao je Bokan.

Budućnost se ove godine orjentisala na domaće igrače, tu su i trojica stranaca Gibson, Lendri i Dolman, koji su ispunili očekivanja.

Foto: Filip Roganović

“Da li treba puno komentarisati igru Kajla Gibsona? Ne. Maksimalno dobro skautiran bek. Kajl Lendri je prvo dobar čovjek, pa još bolji igrač. Opcija je bila da bude na poziciji 4-5, ali je zbog povrede Barovića igrao na poziciji centra. Džastin Dolman - od njega očekujem da u finalnoj seriji plej-ofa bude onaj pravi, kakav je bio u Barseloni”, kazao je Bokan, naglasivši da mu je žao što Nemanja Đurišić nije dio ovog projekta.

Titula ABA lige, po automatizmu, donosi igranje u Evroligi naredne sezone. Priča da Budućnost nema uslove za elitu, da “Morača” nije spremna za najbolje takmičenje - nije tačna, nedevosmislen je Bokan.

“Te informacije dolaze iz klubova u regiji, kojima je upravo Budućnost konkurencija i koja će im biti, siguran sam, konkurencija i u narednim godinama. Potpuno razumijem hvatanje za svaku sitnicu koja bi ometala naš plasman u Evroligu”, ističe Bokan.

U ugovoru između ABA lige i Evrolige, jasno stoji – prvak ide u najkvalitetnije takmičenje, ostala tri tima po plasmanu igraju Evrokup.

“Ako Budućnost bude bolja, a nikada nije bila bliža, da ravnopravnije igra sa Zvezdom, i uzme trofej i izbori plasman u Evroligu - siguran sam da će uprava kluba, grad, država... otkloniti sve nedostatke SC 'Morača'. Evroliga će se igrati u Podgorici, ako Budućnost na parketu bude bolja od Crvene zvezde”, kazao je Bokan.

To je prezentovano i prvom čovjeku Evrolige Đordiju Bertomeuu.

“Dok sam bio predsjednik ABA lige, kada smo pravili ugovor između ABA lige i Evrolige - razgovarao sam sa Bertomeuom. Tačno je da dvorana mora da ispunjava uslove, 'Morača' ih ima, a ako postoje minimalni nedostaci, njih možemo da otklonimo za mjesec, dva”, kazao je Bokan.

Uspjeh i rezultate Budućnosti - prepoznala je i publika. “Morača” je iz meča u meč sve punija...

Foto: Filip Roganović

“Imamo sve analize, i ABA lige i Evrokupa, da smo iz godine u godinu imali bolju posjetu. Ove godine su svi rekordi ostvareni. 'Morača' je bila puna kada su u Podgorici gostovali Bajern, Darušufaka, Lokomotiva... Protiv Cedevite, da smo imali kapacitet dvorane od 10 hiljada mjesta sve bi bilo puno. Ogromno je interesovanje za mečeve sa Zvezdom”, kazao je Bokan.

Budućnost je napravila ogroman zaokret i u mlađim kategorijama...Iz podgoričkog kluba se više ne odlazi, sada se dolazi. Masovnost je sve veća. Bokan je zadovoljan kako funkcioniše rad sa mlađim kategorijama – najavio je i nove projekte.

“Na ljeto nam predstoji jačanje mlađih sleekcija. Napravićemo analize koje će nam omogućiti da donesemo prave odluke. Zadovoljni smo sa radom Petra Mijovića sa kojim smo produžili ugovor na pet godina. To nam daje za pravo da već sada vidimo, kontinuitet rada sa mlađim selekcijama Budućnosti”, rekao je Bokan.

Iz sezone u sezonu Budućnost dobija ozbiljnog rivala u domaćem šampionatu, Mornar - što je dobro za crnogorsku košarku. Na pitanje kako gleda na rivalstvo, dva kluba, Bokan je odgovorio:

“Isključivo pozitivno, bez obzira na sve čarke koje su se događale na Super kupu, između ova dva kluba. Smatram da do toga nije trebalo da dođe i prvi put pričam o tome. Mislim da čelni ljudi dva kluba, ako iole posjeduju ozbiljnost, ličnu, profesionalnu, sportsku, ne smiju dozvoliti da se te stvari dešavaju. Ja smatram da bi na parketu trebalo da budemo ljuti protivnici, a van parketa da radimo u interesu crnogorske košarke. To nije bio slučaj do sada”, kazao je Bokan.

Rivalstvo između dva kluba je podiglo interesovanje za košarku na veći nivo. O rezultatima Mornara ove sezone, Bokan je pričao u superlativu....

“Ove godine su napravili nešto što niko nije očekivao. Svi komplmineti za igrače, stručni štab, organizaciju kluba. Ja sam iz Crmnice, Bar je i moj grad - znam šta su braća Pavićević napravili za košarkaški klub Mornar, grad Bar i za crnogorsku košarku”, kazao je Bokan.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (7 glasova)