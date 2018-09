Bokan: Budžet je minimalan za Evroligu, cilj je da u januaru budemo u igri za Top 8

Cilj Budućnost Volija u narednoj sezoni je da odbrani trofej u ABA ligi, a da u Evroligi makar do januara zadrži šansu za plasman među osam najboljih, kazao je predsjednik podgoričkog košarkaškog kluba, Dragan Bokan.

On je u intervjuu agenciji MINA kazao da bi bio zadovoljan da se Budućnost Voli u što boljem svijetlu predstavi u najkvalitetnijem evrpskom košarkaškom takmičenju.

„Cilj je da makar i u januaru imamo šansu za plasman u Top osam Evrolige. Svjestan sam da je nerealno biti među osam, jer smo trenutno kotirani kao posljednja ekipa i totalni autsajderi. Možda je sa te pozicije i najbolje krenuti. U ABA ligi cilj je odbrana trofeja“, kazao je Bokan.

On je naglasio da je dolaskom Alena Omića kompletirana ekipa koja će početi takmičenje.

„Roster će biti zatvoren polovinom januara, kada budemo analizirali i imali dosta materijala, a i polovinu sezone iza sebe. Do kraja prelaznog roka u ABA ligi, izvagaćemo sa kojim timom ćemo ući u završnicu regionalnog takmičenja i Evrolige“, rekao je Bokan.

On je ponovio da nikome nije zagarantovan ugovor da nikome neće biti tolerisana slabija igra i zalaganje.

„Tu su isključivo zbog rezultata, zbog jake igre i velikih obaveza u ABA ligi i Evroligi. Želimo da se što bolje predstavimo, a ne da budemo naduvani balon koji će samo godinu da traje. Želimo kontinuitet, smatram da ćemo iz utakmice u utakmicu analizirati svakog igrača i poziciju pojedinačno i odrediti se u odnosu na to“, rekao je Bokan.

On je kazao da je budžet kluba minimalan da ispuni obaveze prema Evroligi.

„Budžet je minimalan u Evroligi. Oni to računaju na jedan potpuno drugi način, tako da ni mi u ovom trenutku ne znamo tačno koliki je budžet kluba. Siguran sam da je onaj minumim minimuma koliko je naša obaveza prema Evroligi“, rekao je Bokan.

On je istakao da je rukovodstvo kluba stvorilo uslove i obezbijedio finansije za ovu takmičarsku sezonu.

„Iz iskustva koje imamo, a i zbog povjerenja koje je zasluženo dobio stručni štab i trener Aleksandar Džikić, želimo da preuzmemo sav pritisak i sve oštrice upućene prema njima. Džikić radi dobro svoj posao, to je i dokazao prošle sezone. Klub se vodi na ozbiljan način, kroz ozbiljnu analizu. Jako bi bilo neozbiljno davati zaključke u periodu kada je ekipa u pripremnom periodu. Svaki ozbiljan klub odreagovaće na pravi način, zreli smo za tako nešto“, rekao je Bokan.

On je, komentarišući nastup na Superkupu u Laktašima, kazao da bi svima u klubu bilo drago da su osvojili trofej.

„Igrali smo koliko smo u tom trenutku mogli i to je bio trenutni domet Budućnosti. Moramo biti ozbiljni i ne možemo ulaziti u dublje analize kada se sedam reprezentativaca priključilo 36 sati pred turnir. Crvena zvezda je ranije počela sa pripremama, nije imala odsutnih reprezentativaca i mislim da je to osnovni razlog slabijeg izdanja“, kazao je Bokan.

On je naglasio da do novog međusobnog duela, 7. oktobra u dvorani Morača, podgorički tim ima vremena da popravi igru i dođe u situaciju da pobijedi.

Prema njegovim riječima, podgoričkom timu osnovni cilj u Laktašima bio da je da igrači ostanu nepovrijeđeni.

„Nama je bio cilj da na turniru probamo neke stvari, nije nam rezultatski bilo bitno. Kada smo došli do finala ono što je mogla Budućnost u tom trenutku je uradila. Bez Nikole Ivanovića, koji je malo igrao, Budućnost nije izgledala onako kako očekujemo i to nije nivo Budućnosti ni u ABA ligi i Evroligi. Ta utakmica dobro će doći upravi i stručnom štabu da malo bolje izanaliziraju stvari i skoncentrišu na razgovor sa igračima“, kazao je Bokan.

On je istakao da Superkup zbog termina u kojem se igra nije prihvatljiv i da ga treba organizovati na drugačiji način i u drugom terminu.

Bokan je kazao da se, iako je obećao da će do sredine septembra biti završene sve obaveze prema Evroligi, po malo pribojavao da neće uspjeti.

„Morao sam to da kažem zbog Evrolige, zbog ozbiljnosti kluba, ali nijesam vjerovao da ćemo rekonstruisati SC Morača za tako kratko vrijeme. Uspjeli smo i nijesmo samo ispoštovali standarde Evrolige, nego i mnogo više. Sve smo završili i dobili potvrdu od Evrolige da su oduševljeni, da ne vjeruju da smo ispunili sve zahtjeve, presrećni smo urađenim. Renovirana je gotovo cijela dvorana, urađen je VIP salon, parking, zelenilo, reklame, parket, stolice, rasvjetu , pres salu“, rekao je Bokan.

On je naglasio da je Evroligi veći interes da Budućnost funkcioniše kao ozbiljna kompanija nego da ima dobar tim.

„Ako uspijemo da oboje funkcioniše onda je to dobitna kombinacija. Klub mora da funkcioniše organizovano, na svim sektorima pokriven ljudima, koji će komunicirati sa Evroligomi. Tu smo napravili novu organizaciju, angažovali 7-8 ljudi. To je bilo teže odraditi od renoviranja SC Morača“, rekao je Bokan.

On je naglasio da je renoviranje SC Morača koštalo klub 1,7 miliona eura.

„Sponzori kluba, odnosno članovi Uprvanog odbora sa svojim firmama, isfinansirali su renoviranje SC Morača. To je koštalo oko 1,7 miliona EUR“, rekao je Bokan.

On je kazao da ga raduje što neki ljudi na početku nijesu vjerovali da će uspjeti da klub podigne do nivoa na kojem je sada.

„Budućnost su smatrali kao klub koji nikada ne može doći na vrh. Ne želimo to da komnetarišemo, želimo dalje da radimo. Sada neka se oni muče da nas skinu sa trona. Imaće ozbiljan zadatak, a nje bilo lako doći do trona. Za to nije dovoljan samo novac, već mnogo više. Treba imati i sreće, zaslužili smo je. Treba da radimo da zaslužimo sreću“, kazao je Bokan.

On je istakao da je zadovoljan prodajom godišnjih ulaznica za utakmice Budućnosti u ABA i Evroligi.

„Naše ulaznice su najeftinije u Evropi. Jako smo skromno izašli sa cijenama. Zanimljivo je da su prošle sve najsuplje karte. Nemamo nijednu sezonsku kartu od 300, 500, hiljadu, dvije i pet hiljada EUR. Mi smo imali zahtjeva 100 karata više od ukupno koliko ima mjesta, 88. Prodali smo dvije i po hiljade pretplatnih karata, tu još nema naših kompanija koje će iz utakmice u utakmicu trebovati karte. Tu nema Varvara, koji će dobiti oko 500 karata“, kazao je Bokan.

On vjeruje da nijedna utakmica neće biti odigrana bez najmanje tri i po hiljade ljudi.

„Nadam se da ćemo makar na polovini utakmica punu Moraču“, kazao je Bokan.

On je, komentarišući odsustvio igrača zbog obaaveza u reprezentaciji, kazao da će Budućnost biti naklonjena onoliko koliko bude mogla.

„Ne možemo zapostaviti ni interes kluba. Interes reprezentacije je broj jedan, ali ćemo gledati da pravimo što je veći kompromis kada je u pitanju reprezentacija. Budućnost je uvijek otvorena, uspjeh je kada smo svi uklučeni grad, država, kolektivi, uspješni privrednici. Moramo biti ozbiljni i u tome će Budućnost biti ozbiljna“, zaključio je Bokan.

Novu sezonu podgorički tim počeće 1. oktobra duelom sa Krkom u Podgorici.

Premijerni nastup u Evroligi zakazan je za 12. oktobar, kada u Podgoricu stiže ekipa Armanija iz Milana.

