Bokan: Do kraja prelaznog roka još dva ili tri pojačanja

Budućnost Voli angažovanjem Edvina Džeksona i Kotija Klarka pravi osnovu ekipe za Evroligu, koja će do početka septembra biti jača za još dva ili tri konkretna pojačanja, kazao je predsjednik podgoričkog košarkaškog kluba Dragan Bokan.

Džekson je danas postao član prvaka ABA lige, dok je Klark ranije potpisao ugovor.

"Sa ta dva igrača pravi se osnova ekipe za nastup u Evroligi. Na osnovu njih dvojice dovešćemo još dva ili tri pojačanja do kraja prelaznog roka", kazao je Bokan agenciji MINA.

On je naglasio da još ne zna da li će pojačanja biti domaći ili inostrani igrači.

"Radimo, u o odnosu na ta dva igrača i postojeće u Budućnosti sklapamo ekipu. Trener Aleksandar Džikić to prati, menadžment i uprava rade jedan dio, a sportski drugi dio posla. Prati se na desetine igrača, ali angažovaćemo samo one koji treba da budu prevaga. Želimo da dovedemo konkretna pojačanja. Dakle, do početka septembra očekujem dva ili tri konkretna pojačanja", kazao je Bokan.

On je naglasio da je potpuno zadovoljan pripremama za Evroligu.

"Sve ide prema planu, a radovi će se za desetak dana zahuktati u Morači. Kraj rekonstrukcije očekuje se do početka septembra. U stalnom smo kontaktu sa Evroligom, sve ide kako treba. Nema nikakve dileme hoćemo li igrati Evroligu", kazao je Bokan.

