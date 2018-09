Boske, azijski fudbalski car: Još dva gola i tri meča do istorije

U smiraj karijere, sa 37-godina, Dejan Damjanović uživa u fudbalu i ima visoke ciljeve.

Njegov Suvon je u polufinalu azijske Lige šampiona, a Bosketu fale još dva gola da postane najbolji strijelac u istoriji tog takmičenja!

"Ljubavna afera legeandarnog napadača sa elitnim azijskim takmičenjem se nastavlja", piše zvanični sajt Lige šampiona.

Neprikosnoveni ljubimac navijača crnogorske reprezentacije predvodiće napad Suvona protiv japanske Kašime, u prvom polufinalnom meču.

"Moj posao je da dajem golove, tako da znam da se od mene očekuje da uradim nešto za tim. Znam kakva je odgovornost na meni i spreman sam da pokušam", kazao je Damjanović.

On je do sada postigao 34 gola u Ligi šampiona, dva manje od Li Dong-goka, napadača Jeonbuka, koji je u četvrtfinalu poražen upravo od Bosketovog Suvona...

"To što sam dao više od 30 golova znači da radim svoj posao. Još dva su ostala...", rekao je Damjanović.

Titula najboljeg strijelca svih vremena je u drugom planu - prva želja je titula prvaka Azije.

🙌 Still feeling the high of yesterday @bluewingsfc fans❓



We hear from @Boske9 about his thoughts on the sensational penalty shoot-out victory❗ pic.twitter.com/e0u5VNStWA