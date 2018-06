Branko Brnović: Nije smak svijeta ako Srbija ne prođe grupu, Hrvatska je najjača na ovim prostorima

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i selektor Crne Gore Branko Brnović rekao je danas da bi bilo dobro da fudbaleri Srbije prođu grupu na Svjetskom prvenstvu, ali da u suprotnom neće biti "smak svijeta".

"Ovih dana slušam mnogo komentara, ali to je osobina nas, sa ovih prostora. Izgubi se jedan meč i odmah krenu napadi. Zašto ovaj, zašto onaj... Selektor je taj koji odlučuje i treba ga pustiti da radi svoj posao. Srbija je odlična reprezentacija, ali ne treba zaboraviti da se nalazi u veoma teškoj grupi. Brazil je tu apsolutni favorit, to nema priče. Švajcarska je odlična, Kostarika je mala nepoznanica, ali ima mnogo dobrih igrača. Ne može tako lako da se kaže, idemo dalje. Teško je to. Bilo bi dobro da se prođe grupa, ali i ako se ne prođe, nije smak svijeta, pogotovo kada upadnete u tako jaku grupu", rekao je Brnović tokom posjete Kupu prijateljstva na Zlatiboru.

Govoreći o Hrvatskoj, drugoj reprezentaciji bivše Jugoslavije koja će igrati na Mundijalu, Brnović je ocijenio da je ona "najjača sa ovih prostora".

"Ali, nikada se ne zna. Ni Hrvatska nema laku grupu. Argentina je favorit, Nigerija i Island su takođe odlični. Ali, Hrvatska ima dosta jakih i dobrih igrača. Sada je samo pitanje koliko su istrošeni u svojim klubovima. Koliko Luka Modrić, kao lider tog tima, može da izdrži. Volio bih da prođu. Prvo Srbija, pa Hrvatska. Ipak, biće baš teško", kazao je Brnović.

Branko Brnović je igrao 27 puta za reprezentaciju i bio je učesnik Svjetskog prvenstva 1998. godine u Francuskoj.

Istakao je da je tada bila "mnogo jaka generacija" i da je šteta što nije napravljen neki uspeh.

"Imali smo takve igrače, da to teško ponovo može da se nađe u jednoj ekipi. Samo naša greška je što nismo uradili nešto više. Olako smo shvatali mečeve. Mislili smo da imamo mnogo jake igrače i da će svi da padaju pred nama. Imali smo tu utakmicu sa Njemačkom, vodili 2:0, da je to prošlo kako treba, kasnije bismo imali lakše rivale. Međutim, to smo mi, kada mislimo da će sve biti lako, ispadne mnogo teško", rekao je on.

Kup prijateljstva je okupio tri kluba koja su obilježila karijeru Branka Brnovića, a to su Budućnost, Partizan i Espanjol.

On je rekao da se rado odaziva pozivu da ga posjeti i da mu je veliko zadovoljstvo što je tu.

"Ovo je prava stvar. Mnogo je jakih ekipa, uključujući i Espanjol koji je prošao u polufinale i za koji smo igrali Savo Milošević i ja. Samo treba nastaviti ovu divnu praksu koja mnogo znači i pomaže igračima. Vidio sam stvarno dosta dobrih i talentovanih momaka. Treba nam što više ovakvih turnira. Posebno za klubove sa ovih prostora. Primjera radi, crnogorska liga nije jaka, a Budućnost je imala priliku da igra i pobijedila Torino, što je veliki plus", rekao je Brnović.

Istakao je da ima utisak da se nekada fudbal igrao sa više želje, da se izgaralo na terenu, a da su danas momci okupirani "video igricama i telefonima"

