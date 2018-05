Brazilac „bubu” oblijepio s 15 hiljada Panini sličica

Poznato je koliko su Brazilci zaluđeni fudbalom, a manija za najvažnijom sporednom stvari na svijetu je posebno uočljiva pred svjetska prvenstva.

Javnosti anonimni, ali strastveni Brazilac, uz pomoć nekoliko prijatelja je oblijepio svoju „folksvagen bubu” s čak 15 hiljada kultnih Paninijevih sličica.

Lijepljenjem posljednje linije sličica, odnosno igrača koji nastupaju na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Rusiji, vjerni kolekcionar prekrio je gotovo cjelokupnu površinu svojeg limenog ljubimca, koji je na ulicama Sao Paula preko noći postao gradska senzacija.

STICKY BUSINESS: World Cup fanatic covers his VW Beetle in 15,000 Panini stickers to celebrate the tournament. https://t.co/lZTachlzuP