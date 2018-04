Brejk Budućnosti u Beogradu: "Plavi" napravili prvi korak ka tituli

Budućnost je napravila brejk i prvi korak ka tituli - u prvom meču finalne serije, "plavi" su savladali Crvenu zvezdu 80:76.

U sjajnom meču, "plavi" su još jednom pokazali i snagu, i kvalitet, i karakter.

Gubili su osam razlike sredinom treće četvrtine, da bi u posljednjem periodu imali i 10 poena prednosti.

Mirni, samouvjereni, čvrsti i precizni kada je bilo najvažnije bili su izabranici Aleksandra Džikića.

Opet je Budućnost igrala na krilima sjajnih Nikole Ivanovića (20 poena) i Nemanje Gordića (18), a sjajan je bio Džastin Dolman sa 13 poena, osam skokova i četiri asistencije.

Tejlor Ročesti je postigao 13 poena i 10 asistencija.

Četvrta četvrtina

Gordić pogađa jedno bacanje, Zvezda promašuje dva šuta za tri - Budućnost slavi 80:76.

Ivanović, pa Feldin, 35 sekundi do kraja - 74:79. Enis za minus tri - 76:79.

Odbranila se Budućnost, sjajna pozicija pred finiš, minut i 19 do kraja

Dolman pogađa - 72:77, tajm-aut Zvezde.

Promašio je Davidovac za izjednačenje... Dva minuta do kraja.

Ispala je odbrana Budućnosti, sam Janković, asistencija Ročestija - 72:75, tajm-aut Džikić.

Loš faul Lendrija, zakucao je Lesor preko njega uz faul, ali nije iskoristio bacanje...

Fenomenalna akcija Budućnosti - Dolman za Lendrija, 73:65, ali Janković pogađa trojku - 73:68.

Mnogo faulova u posljednjem periodu, Budućnost želi da umrtvi igru Zvezde, računajući i na promašaje sa linije bacanja - sada je Lesor pogodio jedno.

Smanjio je Ročesti, a Budućnost odavno izašla iz bonusa. Bjelica jedan od dva sa penala - 64:71.

Trojka Lendrija - deset razlike za Budućnost, 71:61.

Omić je pogodio jedno bacanje, a Nikola Ivanović razbija odbranu Zvezde - 60:68.

Nemanja Gordić uz faul Jankovića, 59:66. Budućnost je na početku meča imala sedam poena prednosti.

Dobrić iz teškeaul pozicije otvara posljednju četvrtinu - 59:63.

"Plavi" su pokazali karakter, a Popović i Ivanović trojkama u posljednja dva napada utišali Pionir.

Budućnost ulazi u posljednjih 10 minuta sa šest poena prednosti, a Zvezda je početkom ovog perioda imala plus osam.

Treća četvrtina

Ivanovićććććć za tri - 63:57.

Vođstvo "plavih", Ivanović - 57:55. Izjednačio je Feldin, ali Popović pogađa trojku - 60:57.

Vratila se Budućnost iz problema i osam poena zaostatka - 55:55.

Zakucavanje Omića, asistencija Ročestija - 53:50, ali Dolman ima dobru rolu - 53:52.

Tehnička greške klupi Zvezde, uzavrela je atmosfera u dvorani... Gordić pogađa trojku iz ugla, i Budućnost je ponovo u igri - 49:48.

Dolman uz zvuk sirene - 47:41.

Možda i prelomni trenuci meča, stiže podrška i sa tribina za domaće igrače.

Omić uz faul Dolmana - 43:39. Najveća prednost za Zvezdu - 45:39, pa plus osam 47:39, a na drugoj strani otvorene šuteve su promašili Šehović i Gibson.

Ročesti, pa Nikolić na drugoj strani - 40:39.

Poen prednosti za domaćina - 38:37, nakon prvih 20 minuta.

Budućnost je počela serijom 7:0, još jednom imala sedam poena prednosti, ali je Zvezda u drugoj četvrtini iskoristila prazan hod rivala u napadu i preokrenula. Domaćin je stigao do plus pet, dvije trojke je pogodio Enis, ali su se gosti stabilizovali.

Ivanović i Gordić su riješili krizu i uveli meč u egal.

Ivanović je postigao 10, Gordić devet poena, koliko Ročesti na drugoj strani.

Druga četvrtina

Pogađa Ivanović na isteku druge četvrtine - 38:37.

Dvije trojke su izašle iz obruča, nakon šuteva Gibsona i Dolmana - 38:35 za Zvezdu.

Tri faula ima Gordić, to može da bude problem za "plave", po dva faula Zorana Nikolića i Barovića.

Ivanović oba puta precizan sa penala, za vođstvo Budućnosti - 35:34.

Zvezda nije iskoristila prazan hod gostiju u napadu, ima prednost, ali minimalnu - 34:33, iako rival nije postigao koš više od četiri minuta.

Ivanović i Gordić rješaju napadačku krizu Budućnosti - 32:31.

Foto: Crvena zvezda MTS

Konačno - pogađa Ivanović, poslije četiri minuta i 10 sekundi, ali Enis je ubacio drugu trojku - 32:27.

Serija domaćina 7:0, četiri poena prednosti 29:25, "plavi" su stali u napadu...

Trojka Enisa za prvo vođstvo Zvezde - 27:25, Budućnost se muči u napadu...

Budućnost bez poena dva i po minuta, Zvezda ih je postigla samo dva...

Zvezda je imala napad za vođstvo, nije ga iskoristila...

Dobra, kvalitetna prva četvrtina - Budućnost ne djeluje impresionirano ambijentom, "plavi" vode 25:22, a imali su i sedam poena prednosti. Ročesti i Gordić sa po sedam poena vode svoje timove...

Prva četvrtina

Odlična napadačka igra oba tima u finišu prve četvrtine, prvo Ročesti, pa Gordić iz prodora, na kraju Omić pogađa uz faul Ivanovića - 20:21.

Janković nastavlja seriju - 15:16, ali Gordić pogađa uz faul - 15:19.

Četiri laka poena, Feldina i Ročestija - 13:16.

Druga trojka Zvezde, prva Jankovića, ali Šehović precizan za tri - 9:16.

Odlična saradnja nakon pik en rola - Gordića i Dolmana, pa Gibsona i Nikolića - dva zicera, 11:5 za Budućnost.

Trojka Dolmana - 0:7, Bjelica pogađa prvi put - 2:7.

Dobar početak gostiju, Zvezda dva minuta bez poena..

Zakucavanje Nikolića bar na kratko je utišalo dvoranu. Nastavio je Gibson.

Poznate su startne petorke za večerašnji meč.

Dvorana "Aleksandar Nikolić" je ispunjena do posljednjeg mjesta, ulog je veliki - plasman u Evroligu.

Košarkaši Crvene zvezde i Budućnost Volija u 19 sati u Beogradu počinju finalnu seriju plej ofa ABA lige.

"Crveno-bijeli" brane trofej, koji su osvajali tri puta zaredom, "plavi" su prvi put u finalu.

Uoči meča tenzije su podignute saopštenjima, koja su slala oba kluba.

Zvezda je optužila sudijsku organizaciju lige da je pod uticajem Budućnosti, iz Podgorice je odgovoreno da upravo beogradski klub vrši pritisak na sudije.

Uvertira za finale bilo je i natezanje oko termina utakmica, jer je Budućnost tražila, i dobila, pomjeranje trećeg meča sa četvrtak na petak, zbog konvencije predsjedničkog kandidata Mila Đukanovića, koja će se održati u Morači.

Zvezdi, s druge strane, nije udovoljeno da se prvi meč odigra u utorak, a ne večeras.

Sve to, kao i činjenica da se za trofej bore ekipe koje su u regularnom dijelu sezone pokazale najviše, te dvije pobjede Budućnosti nad prvim favoritom, najavljuju uzbudljivu borbu za titulu.

Drugi meč igra se sjutra u 18 i 30.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (7 glasova)