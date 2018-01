Brejk Budućnosti u Zagrebu za prvi korak ka četvrtfinalu

Budućnost je napravila ogroman, možda i presudan korak ka plasmanu u četvrtfinale Evrokupa – „plavi“ su napravili brejk u Zagrebu, savladali Cedevitu 78:75 u drugom kolu grupe K.

Podgorički sastav ima polovičan skor poslije dva kola, kao i italijanski Trento, dok je Cedevita poražena drugi put. Lokomotiva ima maksimalan učinak.

Izabranici Aleksandra Džikića još jednom su pokazali da su prava grupa, tim sa karakterom, a što je još važnije uradili su to protiv ekipe, koja im je rival i za prvo mjesto u ABA ligi.

Samo pravi tim može da „zaboravi“ loših 20 minuta, da se maestralno vrati iz dvocifrenog minusa, svega 48 sati nakon naporne i velike pobjede nad Crvenom zvedom...

Nakon prvih 20 minuta nije se mogao naslutiti takav epilog. Od početka meča Cedevita je bila u boljem ritmu. Nije blistala, daleko od toga, već je Budućnost bila daleko ispod nivoa koji je držala u dosadašnjem dijelu sezone.

It is over! @KKBuducnostVOLI came out fighting in the second half and beat @KKCedevita 75-78. pic.twitter.com/1xQcjkEuLX