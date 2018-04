Briga me je što smo osvojili titulu na kauču, bitno je da jesmo

Fudbaler Mančester sitija Rahim Sterling rekao je da nije bitno na koji način je njegova ekipa osvojila titulu, već da je samo srećan što su je osvojili.

Mančester siti je titulu potvrdio porazom gradskog rivala od VBA, što je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama.

„Ovo mi je prva Premijer liga, koga briga kako smo je osvojili, da li na terenu ili na mom kauču, samo sam presrećan što smo je osvojili”, rekao je Sterling.

Engleski internacionalac je ove sezone postigao 22 gola i upisao 14 asistencija.

„Otkad sam bio mali, san mi je bio da igram fudbal sa svojim drugarima, a titula mi znači sve. Bitno je da se ne zalijećemo, lijepo je osvojiti, ali okrećemo se novim izazovima”, naglasio je Sterling.

On igra jako dobru sezonu, a najviše zahvalnosti ide menadžeru ekipe Pepu Gvardioli, koji je preporodio krilnog igrača.

„Sa njim se sve vrti oko osnovnih stvari. On vas tjera da budete bolji u malim stvarima i to vas čini boljim. On je jedan od najboljih trenera na svijetu. Sve što treba da radim je da nastavim da napredujem i da se fokusiram na to da pomognem timu”, zaključio je engleski reprezentativac.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)