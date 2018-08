Briljirali Bejl i Asensio: Real bolji od Juventusa

Fudbaleri madridskog Reala savladali su Juventus 3:1 u okviru Internacionalnog kupa šampiona.

U duelu u Merilendu, u reprizi prošlosezonskog polufinala Lige šampiona prvi je do vođstva stigao italijanski šampion.

Igrao se 12. minut kada je kada je Karvahal poslije prodora Žoaa Kansela poslao loptu u svoju mrežu.

Madriđani su do izjednačenja stigli preko Gereta Bejla u 39. minutu.

What a hit!



Gareth Bale has scored a cracker to pull Real Madrid level against Juventus.



Live: https://t.co/b5ERmBdnjD pic.twitter.com/ztDgq0ju1f