Bruk Lopes kao Kari, Lejkersi za infarkt, Vučević i Orlando držali čas Niksima

Nikola Vučević i Orlando su bez velikih poteškoća savladali Njujork Nikse na domaćem parketu 115-89 za šesti trijumf nakon 13 odigranih utakmica.

Crnogorski centar još jednom je dominirao pod obručem, upisavši 21 poen i 14 uhvaćenih lopti (šut iz igre 10/17) a prednost Medžika zahvaljujući munjevitoj prvoj četvrtini (30-10) nikada nije dovedena u pitanje.

Milvoki je slavio na vrelom gostovanju Denveru 121-114, zahvaljujući nesvakidašnjoj partiji Bruka Lopesa.

Iskusni centar ubacio je čak osam trojki iz jedanaest pokušaja i sa ukupno 28 poena bio najefikasniji igrač Milvokija. Lopes je u tri od posljednje četiri utakmice postigao najmanje po šest trojki, što je podatak kojim se ne mogu pohvaliti ni najbolji šuteri u ligi.

Da sve bude još nevjerovatnije, Lopes, koji je u prvih osam sezona NBA karijere postigao svega tri trojke, u dosadašnjem dijelu šampionata ubacio je više koševa iza linije 7.25 od Kleja Tompsona, dok bek Golden Stejta ima više skokova od centra Milvokija.

Nikola Jokić je u dresu Denvera upisao 20 poena i po šest skokova i dodavanja.

Košarkaši Atlante umalo su priredili hladan tuš navijačima Los Anđeles Lejkersa koji su se nadali rutinskoj pobjedi u Stejpls centru.

Lebron Džejms je na svega 20 sekundi do kraja, pri vođstvu Atlante 106-105, promašio oba slobodna bacanja, ali se iskupio kada je Kajl Kuzma uhvatio loptu i novim promašajem mu dao šansu da loptu zakuca kroz obruč za preokret.

Gosti su i dalje imali 15 sekundi za posljednji napad, a Tajson Čendler je blokadom sa zvukom sirene spasao Lejkerse blamaže, kada su svi u areni već vidjeli loptu Treja Janga kako ulazi u koš.

Lejkersi su slavili 107-106, a Džejms je meč završio sa 26 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

Al-Faruk Aminu bio je ne toliko očekivani heroj Portlanda u pobjedi protiv Bostona 100-94, presudivši Seltiksima sa dvije trojke u samoj završnici utakmice.

Al-Farouq Aminu with the cold-blooded dagger from DEEP! #RipCity pic.twitter.com/meoEyPIO3c