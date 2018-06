Budućnost angažovala i Erla Klarka

Budućnost Voli je angažovala treće pojačanje za narednu sezonu - dres šampiona ABA lige zadužiće nekada 14. pik na NBA draftu, Erl Klark (30, 208), saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Tu informaciju na Twitteru je potvrdio i košarkaški menadžer Miško Ražnatović.

Earl Clark, former NBA player, moved from Besiktas to Buducnost Voli from Montenegro! #BeoBasket