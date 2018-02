Budućnost deklasirala Cedevitu i u velikom stilu najavila duele sa Darušafakom

U meču bez takmičarske važnosti, ali od značaja zbog toga što je došao u nakon tri vezana poraza, košarkaši Budućnost Voli treći put ove sezone savladali su Cedevitu, nikad ubjedljivije 84:52.

Ne može se reći da su se „plavi“ revanširali za nedjeljni poraz, koji ih je, vjerovatno, koštao prvog mjesta u regularnom dijelu sezone ABA lige, ali su zagrebačkom timu stavili do znanja ko će biti favorit u očekivanim polufinalnim duelima plej-ofa regionalnog takmičenja.

Budućnost je bila razigrana i rastrčana, šuterski veoma raspoložena od početka meča. U prvom poluvremenu domaćin je pogodio sedam trojki iz 12 pokušaja, nakon deset minuta imao 17 razlike, uz svega šest primljenih poena, a serijom 13:0 od sedmog minuta prve do trećeg minuta druge četvrtine, riješio sve dileme oko pobjednika.

Prednost je rasla konstantno, da bi dva minuta prije kraja trećeg perioda prvi put iznosila plus 30 (65:35)...

3️⃣2️⃣ point were the difference when the final buzzer went as @KKBuducnostVOLI ended their Top 16 campaign in fine form. pic.twitter.com/JoRQ9Wo4KK