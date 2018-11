Budućnost dominirala, pa preživjela paljbu Mornara: "Plavi" slavili u Baru

Budućnost je pobijedila Mornar u Baru 99:95 u derbiju sedmog kola ABA lige.

Gosti su dominirali do sredine treće četvrtine, imali 22 poena prednosti, a u finišu preživjela dalekometnu paljbu Mornara.

Bronson Kenig je ubacio šest trojki, Bobi Braun razigravao, pa je domaćin stigao i blizu preokreta - 88:89.

Pogodio je zatim Erl Klark za tri, Nemanja Gordić i Nikola Ivanović preuzeli odgovornost i odbranili pobjedu.

Gordić je ubacio 21 poen, Erl Klark 16, Ivanović 15, a Koti Klark 14 poena.

U timu Mornara, Braun je debitovao sa 25 poena i devet asistencija. Kenig je upisao 21.

Četvrta četvrtina

Još jedna luda trojka Keniga - 92:96.

Pogađa Ivanović dva bacanja - 89:96, minut i 20 do kraja.

Gordić preuzima odgovornost - koš, uz faul 89:94.

Erl Klark konačno pogađa, nakon serije loših odluka i šuteva - 88:92.

Peta trojka Bronsona Keniga - samo jedan poen prednosti za Budućnost - 89:88.

Ubacuje i Luković, Mornar je smanjio na 86:83...

Još jedna trojka Keniga, samo je 86:81 za Budućnost...

Efektan napad Budućnosti završen trojkom Kotija Klarka da se prekine serija Mornara...

Još jedna trojka Keniga - 74:83. Mornar je u igri.

Mornar odavno nije bio bliži, nakon trojke Keniga - 71:83.

Budućnost sa 16 poena prednosti ulazi u posljednju četvrtinu. Imali su gosti i plus 22, kontrolišu utakmicu u Baru...

Treća četvrtina

Pet brzih poena Bronsona Keniga, Mornar je, ipak, daleko - 80:64 za Budućnost.

Budućnost čuva veliku prednost, igra brzo i atraktivno u napadu...

Četiri vezana poena Erla Klarka - 66:47 za Budućnost.

Bobi Braun - trojka, 18. poen - 46:62.

.@ngordic20 committed his 2nd personal foul quite early in the game, but he told his coach to leave him on court ➡️ Gordić then scored 14 points until the end of the 1st quarter! 🔥🔥🔥#ABALiga @KKBuducnostVOLI pic.twitter.com/9wm2viEv1r — ABA Liga (@ABA_League) November 11, 2018

Čak 62 poena postigla je Budućnost u prvom poluvremenu duela u Baru. Konačno je proradio šut "plavih", koji su ubacili osam trojki, imali 72 odsto pogođenih dvojki (13/18).

Nemanja Gordić je 14 poena upisao 14 poena, sve u prvoj četvrtini.

Bobi Braun je najefikasniji igrač meča sa 15 poena. Mornar je pogodio svega tri trojke iz 15 pokušaja.

Druga četvrtina

Braun igra sam u napadu Mornara, klasa je Amerikanac, ali Budućnost pogađa sve - trojka Kotija Klarka za 57:37.

Trojka Ivanovića, pa zakucavanje Danila Nikolića 52:33.

Serija Budućnosti 6:0 za maksimalnih plus 16 - 47:31.

Luković i Drenovac prekidaju seriju Budućnosti - 41:31.

Trojka Džeksona iz ugla - 39:27, pa Barović za 41:27.

Koti Klark za plus devet - 34:25, pa za dvocifrenu prednost - 36:25.

Budućnost vodi 32:25 nakon deset minuta. Nemanja Gordić sa 14 poena nosi goste, koji konačno imaju visoke procente šuta...

Na drugoj strani sedam poena Bobija Brauna.

Prva četvrtina

Gordić je uhvatio ritam, ima već 12 poena, uz četiri asistencije.

Dobra napadačka serija oba tima - 16:14, pa druga trojka Gordića 16:17.

Sedam vezanih poena Brauna, 13:8.

Trojka Gordića, ali Braun elegantno - 10:5.

Prvi poeni Bobija Brauna - 8:3 za Mornar.

Serija Mornara 6:0...

Meč otvara Suad Šehović trojkom.

The match in Bar is just about to begin! Check out the starting 5 of @MornarBar:



Live stats: https://t.co/1SY0QIJmIE #ABALiga pic.twitter.com/XwAvYRW0lD — ABA Liga (@ABA_League) November 11, 2018

Košarkaši Mornara i Budućnost Volija od 19 sati igraju prvi crnogorski derbi ove sezone.

Duel u Topolici dolazi u lošem momentu za oba kluba.

Mornar je upisao pet vezanih poraza, od kojih dva u ABA ligi, dok Budućnost "pati" zbog učinka u Evroligi.

Barani su, ipak, pod manjim pritiskom, a biće i jači za dvojicu novi igrača - Bobija Brauna i Landinga Sanea.

Gosti su na raskrsnici, od ishoda večerašnjeg duela zavisi možda i "sudbina" Aleksandra Džikića, kao i nekih igrača, koji su dovedeni kao pojačanja...

