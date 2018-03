Budućnost i Cedevita stižu u Moraču: Majstorica odlučuje finalistu

Budućnost Voli i Cedevita u majstorici će odlučiti finalistu ABA lige - zagrebački tim dobio je drugi meč u seriji 82:75, pa će se 1. aprila u Morači igrati utakmica odluke.

Cedevita je meč prelomila rano - serijom 22:0 krajem prve i početkom druge četvrtine.

Od tada je domaćin stalno bio u vođstvu, imao je i 18 poena prednosti, a uporna Budućnost u finišu meča došla do nade u preokret, smanjivši na pet razlike...

Cedevita je, ipak, odbila napad rivala i mirno privela meč kraju.

U domaćem timu blistao je Demetris Nikols sa 25 poena (3-3 za dva, 5-7 za tri), od njega večeras nije bilo odbrane... Filip Krušlin je postigao 13, a Vil Čeri 11 poena.

U timu Budućnosti najbolji Kajl Gibson sa 20, Nikola Ivanović je ubacio 16, Nemanja Gordić i Kajl Lendri po 12.

Četvrta četvrtina

Stiže i trojka Gibsona, ali kasno...

Ukić je riješio jedan na jedan situaciju sa Dolmanom, Gibson promašio trojku, a Krušlin je pogodio 80:70.

Trojkom Lendrija, Budućnost je prišla na samo pet razlike, ali je Markota iz ofanzivnog skoka realizovao napad - 75:68.

Ivanović efektno ponovo za nadu Budućnosti - 71:63.

Budućnost se vratila u igru, serijom 7:0, ali Demetris Nikols pogađa trojku na isteku napada - 70:59.

6:0 serija Cedevite, ponovo bezbjednih i velikih plus 15, 67:52.

Markota iz ugla pogađa trojku - 64:52.

Spektakularnim košem Kajla Gibsona sa više od pola terena, Budućnost je spustila zaostatak na jednocifrenu razliku 61:52.

Treća četvrtina

Kakav koš Gibsona sa više od pola terena - 61:52.

Nikols igra briljatno, nema odbrane od njega - 20 poena ima Amerikanac. Vodi Cedevita 59:47.

Sedam vezanih poena Ivanovića - 55:44.

Trojka Ivanovića 53:40, pa još jedna 55:43 za Cedevitu.

Mnogo problema u napadu ima Budućnost, nema rješenja za agresivnu odbranu Cedevite, za četiri minuta samo dva poena, prije nego što je Gibson ubacio oba bacanja.

Cedevita ide na plus 17, nakon trojke Krušlina, mnogo bolja igra zagrebačkog tima...

Još jedna trojka Nikolsa, njegov 16. poen - 47:33.

Cedevita ima 11 poena prednosti na poluvremenu 44:33.

Do te razlike domaćin je došao serijom 22:0 za sedam minuta igre u finišu prve i prvom dijelu druge četvrtine.

Sedam minuta "plavi" nisu dali koš, dok je, s druge strane, Demitris Nikols bio lider svog tima.

Nikols je postigao 13 poena, Vil Čeri osam.

Sa 10 poena u timu Budućnosti najefikasniji je Kajl Gibson, osam je ubacio Džastin Dolman.

Druga četvrtina

Vil Čer je pogodio trojku za kraj poluvremena - 44:33.

Poslije dugo vremena, trojka Budućnosti - pogađa je Gibson za 39:29.

Musa je pogodio trojku sa osam metara, u izuzetnom je ritmu Cedevita.

Tri dobra napada Budućnosti, ali Cedevita ima veliku prednost 36:23.

Foto: Cedevita/Marin Susic

Konačno - poslije sedam minuta bez koša, pogađa Ivanović, ali odbrana je pukla i zakucao je Džonson - 34:19.

Nikols je nezadrživ - nova trojka, leti Cedevita, Budućnost bez odgovora i bez poena skoro sedam minuta - 22:0 je serija domaćih.

Serija Cedevite iznosi 17:0!

Budućnost ima mnogo problema u napadu...

Džonson je blokirao Ilića, Ivanović iz ofanzivnog skoka promašio zicer... Zatim je i Sead Šehović zaustavljen rampom Ramljaka, a Musa iz kontre povećava na 25:17.

Not in THEIR house!



Chris Johnson and Ivan Ramljak raise the noise in Dom sportova with two powerful blocks! 🚫🚫🚫#ABALiga #RoadToGlory #CEDBUD @KKCedevita pic.twitter.com/MA8Ec7NXY9 — ABA Liga (@ABA_League) March 25, 2018

Problemi sa semaforom...

Dobar početak Budućnosti - vođstvo 17:10, da bi za tri i po minuta domaćin napavio seriju 13:0 i stekao šest poena prednosti.

Ulaskom Nikolsa, Cedevita je poletjela...

Prva četvrtina

Stala je Budućnost, pojačala Cedevita - 13:0 serija domaćih, i šest poena prednosti 23:17.

Još jedna trojka Nikolsa - 9:0 serija Cedevite, za vođstvo 19:17.

Čeri pogađa uz faul, pa koristi dodatno bacanje - 17:16.

Seriju Budućnosti 7:0 prekida Nikols, trojom - 17:13 za goste.

Sjajna igra Dolmana - osam poena ima Amerikanac, koji igra odlično i u odbrani.

Kakav šuterski šou - Dolman 13:10.

I igrači Cedevite su namjestili ruku - nakon Ukića i Krušlin za tri poena.

Tri trojke plavih zaredom - 10:7.

Trojka Ukića - 5:1. Vraća Dolman - 5:4, pa Šehović - 5:7.

Markota iz kontre za Cedevitu, pa Gordić sa penala pogađa samo jednom.

Počeo je meč.

Košarkaši Budućnost Volija imaju prvu meč loptu za plasman u finale ABA lige.

Od 18 sati gostuju Cedeviti, protiv koje vode 1-0 u polufinalnoj seriji, nakon dramatične pobjede u Morači prije sedam dana - 84:83.

Budućnost nikada nije igrala finale regionalnog takmičenja, a u sezoni 2014/15 ispustili su i prednost od 2-0 u polufinalu protiv Cedevite...

