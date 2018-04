Budućnost i Mornar za maksimalan učinak

Budućnost Voli, Mornar i Lovćen su u prvom kolu opravdali uloge favorita protiv Sutjeske, Teoda i Ulcinja, ali nakon 2. kola barem jedna od tri ekipe neće imati maksimalan učinak.

Glavni “kandidat” za prvi poraz u sezoni je Lovćen, koji gostuje u “Morači” Budućnosti. Dva tima su ove godine igrala u polufinalu Kupa Crne Gore, u Podgorici, kada su “plavi” slavili 87:58.

"Iluzorno je, zaista, trošiti riječi ko je favorit. Igramo protiv aktuelnog šampiona ABA lige i Crne Gore. Nastojaćemo da se prikažemo u što boljem svjetlu, da odigramo najbolje što možemo i da pokušamo da iskoristimo umor i iscrpljenost košarkaša Budućnosti iza kojih je pakleno teška serija sa Crvenom zvezdom", rekao je za Sport klub Nikola Korać, bek Lovćena.

Mornar igra komšijski derbi sa Ulcinjom.

"Mislim da je i prvo kolo pokazalo da su Budućnost Voli i Mornar korak isped ostalih ekipa, ali valja biti oprezan u svakoj utakmici, pa i u narednoj protiv komšija iz Ulcinja. Naše ambicije su jasne: plasman u finale plej ofa državnog prvenstva. Ukoliko bude sve u redu s Nidamom do tog cilja ćemo lakše doći, ako naš plej izostane biće to prilika za ostale igrače da se dokažu i, ipak, svi zajedno, dođemo do finala", ističe Đorđije Pavićević, glavni menadžer Mornara.

Sutjeska i Teodo nastavljaju sa duelima koje su započeli u Erste ligi. Prethodna dva su ove sezone dobili Tivćani, kod kuće 73:68, a u gostima 89:87.

Parovi 2. kola

Subota

Sutjeska - Teodo (18 sati)

Ulcinj - Mornar (19)

Budućnost Voli - Lovćen (19)

