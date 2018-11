Budućnost izgubila u najboljoj igri ove sezone: PAO osvojio Moraču

Energija, želja i najbolja utakmica ove sezone nisu bili dovoljni za prvu pobjedu - Budućnost je doživjela peti poraz u Evroligi, Panatinaikos je slavio u Morači - 72:67.

Za razliku od meča sa Realom, "plavi" su u lijepoj atmosferi dali čini se sve što su mogli, bili u igri do kraja, ali je presudilo iskustvo i kvalitet atinskih "zelenih".

Gosti su sredinom trećeg perioda ostvarili odlučujuću prednost, imali i plus 13 - 68:55, ali je Budućnost imala čak i šansu da preokrene.

Alen Omić je bio najbolji sa 16 poena i 10 skokova, 12 je upisao Nikola Ivanović.

U gostujućem timu Nik Kalates je bio dirigent - 10 poena i devet asistencija, Dešon Tomas je ubacio 14.

Četvrta četvrtina

Ilić, pa Omić nisu pogodili kod rezultata 67:71. Mogla je Budućnost da dobije šansu da preokrene...

7:0 serija Budućnosti, za nadu 2,25 do kraja - 62:68.

Papapetru za tri - 55:68.

Ponablja li se Makabi - utakmica u kojoj je Budućnost bila u igri 30 minuta, a izgubila u posljednjih deset.

Nova trojka Tomasa, pa izgubljena lopza, zakuvacanje Papasa - Panatinaikos vodi 65:53.

Dvije trojke gostiju - Lekavičijus, pa Tomas i PAO ima plus sedam 56:49.

Ivanović za Barovića - 49:50.

Uoči posljednjih 10 minuta. PAO ima tri poena prednosti - 50:47.

Treća četvrtina

Kalates je održao PAO u igri, kada je Budućnost mogla da se održi, a Gist je pogodio trojku za 46:50, 43 sekunde do kraja.

Pet vezanih trojki - Erl Klark iz ugla, nakon odlične akcije Budućnosti - 44:41.

Pogodio je Džekson za tri - 41:38, gori Morača. Opet Lodžeski - 41:41.

Trojka Gordića za 38:35, ali vraća Lodžeski - 38:38.

Četiri laka poena prima Budućnost na početku poluvremena, ali pogađa i Erl Klark - 33:35.

At the end of the first half the game is tied 31 - 31 ! @paobcgr @EuroLeague 🔵⚪🏀 pic.twitter.com/29YTBSZgGo — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) November 2, 2018

Budućnost - Panatinaikos 31:31 na poluvremenu.

PAO se odvojio početkom druge četvrtine, trojkama Tomasa, 24:15, ali je Budućnost ostala u igri, dobrom odbranom, uz energiju koju je unio Aleksa Ilić.

Alen Omić ima 10 poena, sedam je ubacio Nikola Ivanović.

U gostujućem timu najefikasniji Joanis Papapetru sa osam.

Foto: Filip Roganović

Druga četvrtina

Alen Omić stiže do 10 poena i podgrijava atmosferu u Morači - 27:28.

Dobar period Budućnosti, odlična atmosfera u dvorani, sjajna podrška navijača - 23:26.

Aleksa Ilić je ušao, postigao četiri poena, Budućnost nije dozvolila gostima da se odlijepe - 21:26.

Tomas pogađa trojku, PAO ima plus 6 - 21:15. Još jednom Tomas za tri - 24:15, zatim rampa Papajanisa nad Barovićem...

The first quarter finished with a score of 15 - 18 @paobcgr @EuroLeague 🔵⚪🏀 — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) November 2, 2018

Panatinaikos vodi 18:15 nakon prvih 10 minuta. Utakmica sa dosta grešaka na obje strane, Budućnost parira energijom, želja postoji...

Prva četvrtina

Dva loša napada "plavih", alej-up Kalatesa za Papajanisa, pa kontra Kalatesa - 13:16.

Ušao je Nikola Ivanović, ukrao dvije lopte i pogodio trojku za vođstvo 11:9,

Svih pet poena za PAO postigao je Tanasi Adetokumbo, koji igra i agresivno i provokativno.

Prvi poeni za domaćina - Omić.

Budućnost dva i po minuta nije šutnula na koš - tri izgubljene lopte i faul u napadu.

Petorka Budućnosti Gordić, Popović, Koti i Erl Klark, Omić.

PAO: Kalates, Adetokumbo, Lodžeski, Gist, Lazme.

Košarkaši Budućnost Volija dočekuju Panatinaikos u meču petog kola Evrolige.

Šampion ABA lige doživio je četiri poraza u dosadašnjem dijelu takmičenja, PAO ima polovičan učinak.

Slavni grčki klub u Moraču dolazi poslije 15 godina, 10 mjeseci i 21 dan.

