Budućnost krenula pobjedom: Lagano zagrijavanje za sezonu prepunu izazova

Na otvaranju renovirane „Morače“, košarkaši Budućnost Volija su imali lagano zagrijavanje za sezonu prepunu izazova - na otvaranju ABA lige, aktuelni šampion je rutinski savladao tim koji se osvajanjem ABA 2 lige vratio u ex-YU elitu, Krku (86:64).

Početak je najavio kakva utakmica čeka oko 3.000 gledalaca. Filip Barović je dao prvi koš u dvorani koja konačno izgleda kako dolikuje najvećoj u zemlji, što je bio samo uvod u nastavak egzibicije, pa je već nakon tri minuta i pogotka i dodatnog bacanja Danila Nikolića bilo 11:0.

Uporni, ali nedorasli tim iz Novog Mesta je prišao na 13:10, ali je Budućnost do kraja prvog kvartala vratila plus 11 (25:14). Na startu 2. četvrtine je još dva puta razlika bila jednocifrena i više nijednom. Najveća je bila poslije tačno 23 minuta igre, kada je Aron Kraft pogodio za plus 25 (58:33).

Do kraja su izabranici Aleksandra Džikića samo odrađivali posao, a tek ponekad bi pojačali ritam i pokazali kolika je razlika u kvalitetu šampiona ABA i ABA 2 lige.

Podgoričani naredni meč u nedjelju igraju takođe u „Morači“, a rival će im u reprizi istorijskog finala biti Crvena zvezda. Pet dana kasnije u Podgoricu stiže Armani na otvaranje Evrolige, a sa tom utakmicom kreće ubitačni ritam. Ko preživi, pričaće...

U listu strijelaca se upisalo 11 igrača Džikićevog tima. Nije samo Aleksa Ilić, koji nije ni ulazio na parket.

I poeni su odlično bili raspoređeni - najefikasniji je bio Danilo Nikolić sa 14, Erl Klark je dao 12, Alen Omić, Nemanja Gordić i Petar Popović po osam...

BUDUĆNOST VOLI - KRKA 86:64 (25:14, 26:19, 17:16, 18:15)

Podgorica - Dvorana „Morača“. Gledalaca: 3.000. Sudije: Jovčić, Arsenijević (Srbija), Porobić (BiH).

Budućnost Voli: Džekson 10, Ivanović 5 (2-2), Su. Šehović 4 (2-1), E. Klark 12 (7-6), BAROVIĆ 5 (1-1), K. KLARK 6, GORDIĆ 8 (1-0), Ilić, KRAFT 6 (2-2), Omić 8 (6-6), Popović 8, D. NIKOLIĆ 14 (2-2).

Krka: Jančar, MARINELI 5 (2-1), ŠKEDELJ 5, Osolnik, Bratož 7, Stipaničev, CINAC 16 (4-4), Đapa 8, Fifolt, Balažič 10, LALIĆ 9 (5-3), LAPORNIK 4 (2-2).

