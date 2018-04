Budućnost krenula teškom pobjedom protiv Sutjeske, Lovćen siguran protiv Ulcinja

Teškom, ali očekivanom pobjedom, košarkaši Budućnost Volija počeli su nastup u nikad jačoj crnogorskoj Superligi, u kojoj, pored novog šampiona regionalnog takmičenja, igraju i Mornar, polufinalista plej-ofa ABA lige, dva ABA2 ligaša, Lovćen i Teodo, ovogodišnji učesnik Balkanske lige, Ulcinj, te Sutjeska, koja u kvalifikacijama nije uspjela da izbori učešće u ovogodišnjoj ABA2 ligi.

Očigledno fizički i emotivno ispražnjeni nakon naporne serije protiv Crvene zvezde, izabranici Aleksandra Džikića su večeras u "Morači" tek u finišu slomili otpor motivisane Sutjeske i slavili 76:68 (15:14, 26:21, 22:21, 13:14).

Ekipa Zorana Glomazića je bila u igri od prvog minuta pa do skoro kraja utakmice, u kojoj je najviše koševa palo u drugoj četvrtini, u kojoj su gosti trojkama uspijevali da se vraćaju iz minusa. Budućnosti je prednost od šest poena na odmoru donio kapiten Suad Šehović, sa dvije trojke u posljednjem minutu (41:35).

Podgoričani su posljednju dionicu počeli sa sedam poena prednosti (63:56), ali su gosti uspjeli da priđu na pola koša zaostatka (68:67), nakon čega su i promašili dva šuta u istom napadu za potpun preokret. Domaćin je tada dodao gas, serijom 6:0 je poveo 74:67, i na nešto više od dva minuta prije kraja prelomio utakmicu u svoju korist...

Najbolji u pobjedničkom timu bio je Suad Šehović sa 21 poenom, a dvocifreni poenterski učinak imali su Nikola Ivanović (11) i Milić Starovlah (10).

U gostujućem timu izdvojili su se Brendon Džonson i Nikola Pavlićević sa po 16 poena, Boris Lalović je dodao 16.

Budućnost u subotu, ponovo kod kuće, igra protiv Lovćena, koji je na svom parketu porazio Ulcinj 88:80 (33:19, 15:20, 20:22, 20:19).

Foto: RTV Cetinje

Nakon ubjedljive prve četvrtine Lovćena, Ulcinj je serijom 9:0 otvorio drugu i prišao na 33:28, nešto kasnije i na 38:25. Međutim, Cetinjani su do do odmora uvećali prednost na 48:39, a u trećem periodu su stigli i do rekordnih 15 razlike (61:46).

Međutim, gosti se nisu predavali, uz nekoliko trojki su uspjeli da pred posljednju dionicu smanje zaostatak na sedam poena (68:61). U posljednjoj četvrtini Lovćen je rutinski sačuvao prednost, koja nijednog trenutka nije bila manja od pet poena...

Najefikasniji u redovima pobjedničke ekipe bio je Petar Aranitović sa 24 poena, Aleksa Popović je dodao 20, Mašan Vrbica i Draško Albijanić po 15.

U timu Ulcinja najbolji je bio Kejsi Šeperd sa 20, dvocifreni su bili Grifin (15) i Perović (13).

U 20 sati počeo je meč Mornar - Teodo.

