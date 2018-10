Budućnost se unaprijed predala, Real bez problema do plus 34

Košarkaši Budućnost Volija doživjeli su ubjedljiv poraz od Reala u Madridu - 89:55.

Očekivan epilog neravnopravnog duela, ali se, ipak, očekivao jači i bolji, energičniji otpor podgoričkog sastava, koji je bio impresioniran protivnikom i nije ga, čini se, natjerao ni da bude blizu najvećeg nivoa.

Svih 12 igrača Reala se upisalo u strijelce, a dvocifreni su bili samo Entoni Rendolf sa 11 i Džefri Tejlor sa 10. Valter Tavareš je upisao osam, uz 14 skokova.

U Budućnosti najbolji Nemanja Gordić sa 13 poena, Alen Omić je upisao 10, uz osam skokova.

Real je imao 26 asistencija, Budućnost samo šest.

Očajnu partiju pružio je Erl Klark, od koga se očekuje da bude vodeći strijelac i napadački lider - nije postigao ni poen, promašio je deset šuteva, a imao je indeks korisnosti minus 13.

Četvrta četvrtina

Prvi poeni Prepeliča - svi igrači Reala upisali su se u strijelce.

I jedni i drugi jedva čekaju da se meč završi.

Prvi put i preko 30 za Real - 77:45.

Poeni Gordića, najboljeg u Budućnosti - 73:46.

Budućnost ponovo nemoćna u napadu - 8:0 serija Reala za tri i po minuta - 73:44.

Real je povećao prednost nakon treće četvrtine - 65:44. Utakmica skoro pa revijalnog karaktera, Budućnost impresionirana rivalom, bez energije da natjera šampiona Evrope da odigra makar blizu maksimuma.

Treća četvrtina

Raste prednost Reala - 61:36.

Prvi poeni Budućnosti - trojka Kotija Klarka.

Trojka Lljuja - 10:0 serija Reala, 54:31.

The great assist from @9FelipeReyes for the @gabriel_deck SLAM! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FxV0y46Gpu

Tri minuta bez koša za Budućnost, napade je promašajima završavao očajni Erl Klark - 0-10.

5:0 serija Reala za 18 razlike (49:31), Erl Klark nastavlja da promašuje - 0-8 za Amerikanca.

Real vodi 13 poena na poluvremenu - 44:31. Šampion Evrope igra u laganom ritmu, Budućnost solidna, dobra stvar je odlična partija Nemanje Gordića koji ima 11 poena.

Deset igrača Reala se upisalo u strijelce, uz 65 odsto šuta za dva poena. Gosti su promašili svih devet šuteva za tri, a Erl Klark je bez poena uz šut 0-6...

Druga četvrtina

Nekoliko lakih poena je primila Budućnost, Real je imao plus 13, ali su gosti zaustavili dobar ritam rivala - 32:25, nakon šest poena Omića.

Najveća prednost Reala - 25:17. Dva bacanja je promašio Barović, zatim nije iskoristio još jedan napad, a Kampaco pogađa trojku za 28:17.

Real vodi 21:15 nakon prvih 10 minuta. Tavareš je obilježio prvi dio, sa šest poena i šest skokova, Nemanja Gordić je ubacio devet.

Prva četvrtina

Tavareš ide na klupu, nakon dominante igre (šest poena i šest skokova) za osam minuta...

Gorostasni Tavareš je veliki problem pod oba koša, ali ni igrače Reala ne služi šut - 12:8.

Tri šuta je promašio Erl Klark... Budućnost se muči u napadu i šutu.

Real je meč otvorio sa dvije trojke iz kornera - Rendolfa, pa Kozera...

Petorka Budućnosti: Kraft, Gordić, Koti Klark, Erl Klark, Omić.

Here we go! This is our starting five vs @RMBaloncesto ⤵️ pic.twitter.com/PudvBR2wOs