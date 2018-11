Budućnost slomila uporne "crno-bijele": Erl Klark pokazao šta zna

Budućnost je vezala tri pobjede - u derbiju 8. kola ABA lige savladala je Partizan 75:71.

"Plavi" su vodili tokom cijelog meča, ali se gosti do posljednjeg trenutka nisu predali...

Erl Klark je odigrao najbolju utakmicu u dresu Budućnosti - 20 poena, šest skokova, tri asistencije, po 11 Edvina Džeksona i Danila Nikolića, 10 je ubacio Nemanja Gordić.

U Partizanu najbolji Janković sa 15.

Budućnost nakon osam kola ima skor 6-2, Partizan 4-4.

Četvrta četvrtina

Trojka Vanje Marinkovića - 71:68. Ivanović na drugoj strani - 74:68. Da li je meč odlučen...

Posljednja dva minuta - 71:65, uporan je Partizan, ne odustaje, ali Budućnost ipak kontroliše ovaj meč.

Još jedna trojka Danila Nikolića - 68:59, ali Zagorac je sjajan igrač - 68:62.

Erl Klark igra najbolju utakmicu u Budućnosti - koš uz faul, 19 poena - 65:59.

Dvije solo akcije Erla Klarka, pa Gordića, ali Zagorac pogađa tešku trojku - 60:57.

Tvrda utakmica, Budućnost ima problem u napadu, Partizan agresivan i spreman da iskoristi šansu.

Samo dva razlike za Budućnost 54:52 - serija 8:0 Partizana u finišu treće četvrtine, dvije trojke Pejdža i koš Marinkovića preko ruke Barovića.

Treća četvrtina

Dvije vezane trojke Pejdža, samo četiri razlike - 54:50.

Važna trojka Danila Nikolića, ponovo je Budućnost na deset razlike - 54:44.

Pet vezanih poena Partizana - 49:44.

Trojka Jankovića, ali vraća Erl Klark - 49:39.

Gordić trojka u pravi čas - 44:36.

Budućnost tri minuta bez koša iz igre, Partizan je prišao na 41:36.

Budućnost vodl 40:30 protiv Partizana na poluvremenu. Odlična prva četvrtina, problemi sa defanzivnim skokom i u napadu u drugoj, ali na kraju Gordić trojkom sa centra za lijepih plus 10.

Druga četvrtina

Kakav kraj poluvremena - Gordić sa centra uz sirenu, 40:30.

Seriju Partizana prekida Erl Klark, 11. poenom - 32:26.

Stala je Budućnost napadački, Partizan je prišao na minus četiri 30:26.

Partizan ima četiri ofanzivna skoka u 2. četvrtini i tako rješava probleme u napadu - 30:21.

Prvi poeni u 2. četvrtini nakon dva i po minuta i iz trećeg napada Partizana zaredom - Janković, 26:18.

Budućnost vodi 26:16 nakon deset minuta odlične igre u oba pravca. Raspoloženo djeluju "plavi".

Prva četvrtina

Sjajna četvrtina za Budućnost, trojka Erla Klarka poslije lijepe akcije i asistencije Džeksona - 26:14.

Serija Budućnosti 9:0, 16:10. Tajm-aut Trinkjeri.

Sjajan period Budućnosti - rampa Erla Klarka nad Marinkovićem, pa trojka Džeksona iz tranzicije - 14:10.

Zakucavanja Omiča, pa Gordića iz kontre - 11:10.

Dvije trojke Partizana (Janković i Si), jedna Budućnosti - 7:8.

Startne petorke

The match in Podgorica is just about to begin! Check out the starting 5 of @KKBuducnostVOLI:



Live stats: https://t.co/WfJHemsxQe #ABALiga pic.twitter.com/zJQHnCYHGH — ABA Liga (@ABA_League) November 18, 2018

Košarkaši Budućnost Volija i Partizana od 19 sati igraju derbi osmog kola ABA lige.

Budućnost u meč ulazi nakon briljantne pobjede nad Baskonijom u Evroligi, Partizan nakon poraza od Zenita u Evrokupu, prvog pod vođstvom Andree Trinkjerija.

"Plavi" će imati veliku podršku navijača, "Morača" je rasprodata, trijumf na evropskoj sceni ponovo je podigao košarkašku atmosferu u Podgorici...

Večeras igramo protiv @PartizanBC u 19:00h! Dođi i podrži svoj klub 💪🔵⚪🔵 #ABALiga pic.twitter.com/4cp0G1NtsX — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) November 18, 2018

Budućnost nakon sedam kola ima pet pobjeda, Partizan jednu manje...

