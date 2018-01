Budućnost trojkama srušila Zvezdu

Podgorička publika gotovo da ne pamti takvu šutersku noć Budućnosti.

"Plavi" su dali 16 trojki iz 24 pokušaja i srušili Crvenu zvezdu za prvo mjesto na tabeli ABA lige - bilo je 92:86 u prepunoj "Morači", pa Podgoričani imaju trijumf više (skor 13-2) od aktuelnog šampiona na prvoj poziciji.

Tim Aleksandra Džikića je tako napravio veliki korak ka osvajanju liderskog mjesta pred plej-of, ali i dokazao da ima lijek za Zvezdu, jer mu je ovo drugi trijumf ove sezone u međusobnim duelima, nakon što je sa 79:75 bio bolji u prvom dijelu sezone u Železniku...

Nikola Ivanović je sa 18 poena predvodio Budućnost, Kajl Gibson je upisao 17, Kajl Lendri 14, a Danilo Nikolić 13, uz četiri pogođene trojke iz isto toliko pokušaja.

Najzapaženiji u Zvezdi bio je Tejlor Ročesti - meč je završio sa 19 koševa i sedam asistencija.

TOK MEČA

Kraj - Budućnost je pobijedila sa 92:86.

Budućnost ima šest poena prednosti 10,3 sekunde prije kraja.

Gordić vraća plus pet - 88:83 na 66 sekundi do kraja meča.

Ivanović postiže trojku za 86:81, a onda Dangubić smanjuje na 86:83 (1.29).

Peti faul Bjelice, Zvezda će posljednja dva minuta i 33 sekunde igrati bez crnogorskog reprezentativca.

Zoran Nikolić je promašio zicer, a Antić na drugoj strani iskoristio oba slobodna bacanja za 83:81. Još 3.44 do kraja meča u "Morači".

Danilo Nikolić postiže 15. trojku za Budućnost - 83:77. Tajm-aut Alimpijevića na 5.19 do kraja.

Do kraja meča je ostalo još pet minuta i 40 sekundi.

Gordić donio plus šest nakon prodora (80:74), a Lazić smanjuje na 80:76.

Enis je pogodio samo jedno od tri slobodna bacanja - 78:74.

Ovaj meč je odavno prerastao u revolveraški okršaj - trojke se smjenjuju, do sada ih je bilo ukupno 34. Ivanović je pogodio za 78:70, a na drugoj strani je isto uradio Feldin za 78:73.

Počela je posljednja četvrtina, Antić je pogodio za tri poena - 73:70, a potom je Popović položio za 75:70.

Danilo Nikolić je trojkom završio treću četvrtinu - Budućnost vodi sa 73:67.

Podgorički tim je pogodio čak 13 trojki iz 15 pokušaja.

Bjelica pogađa trojku poslije tajm-auta, a Ivanović uzvraća slobodnim bacanjima - 70:64.

Budućnost ima plus sedam - Lendri je pogodio trojku, ukupno 12. za domaćina, pa "plavi" vode sa 68:61. Tajm-aut Alimpijevića na minut i 19 prije kraja treće dionice.

Novi poeni Ivanovića, sada sa penala - Budućnost voli sa 65:61.

62:61 - Trojka Ivanovića, pa monstruozno zakucavanje Dangubića preko Lendrija.

Lendri je pogodio sva tri slobodna bacanja i izjednačio na 59:59.

Vodi Zvezda - 59:56, trojku, pa dvojku je pogodio Enis.

Čuva prednost Budućnost - na poene Lesora odgovorio je Lendri (56:52).

Gibson i Gordić su pogodili po dva slobodna bacanja i prekinuli seriju protivnika - sada je 54:50 za Budućnost.

Pet poena Dangubića i trojka Ročestija kompletirali su seriju Zvezde 8:0 za izjednačenje - 50:50. Džikić je tražio tajm-aut.

Dangubića je pri šutu za tri poena faulirao Ilić, a Zvezdino krilo je pogodio sva tri slobodna bacanja (50:45).

Počelo je drugo poluvrijeme trojkom Seada Šehovića, kojeg je uz to i faulirao Ročesti - 50:42.

Budućnost Voli ima pet poena prednosti na poluvremenu protiv Crvene zvezde - 47:42.

"Plavi" su šutirali fenomenalno u prvih 20 minuta, pogodili su devet trojki iz 11 pokušaja, promašili su samo jedno slobodno bacanje iz 13 šuteva..., ali im sve to nije donijelo veću razliku protiv aktuelnog šampiona.

Gibson je sa 15 poena najefikasniji kod domaćina, Ročesti je na drugoj strani upisao 11.

Kraj prvog poluvremena - Budućnost vodi rezultatom 47:42.

Gibsonova treća trojka, a deveta za Budućnost za vođstvo od 47:42. Tajm-aut Alimpijevića na 19 sekundi prija kraja prvog poluvremena.

42:40 - Dva slobodna bacanja pogodio je Zoran Nikolić, a istom mjerom je na drugoj strani uzvratio Bjelica.

Tajm-aut Džikića (3.00), nakon kojeg je Ročesti promašio slobodno bacanje.

Trojka broj osam za domaćina - upisao se Gibson za 40:36, a onda je Ročesti pogodio uz dodatno slobodno bacanje - 40:38.

Ročesti i Bjelica su smanjili minus Zvezde (36:34), a onda je Danilo Nikolić iskoristio jedno slobodno bacanje (37:34).

Uzvraća Budućnost - trojka Danila Nikolića, sedma za "plave" za manje od 15 minuta igre - 36:30.

Zvezda je konačno pronašla put do koša - smanjila je na 33:30 poenom Lesora sa slobodnih bacanja i zicerom koji je realizovao Feldin.

Budućnost ima šest poena prednosti, do koje je došla serijom 11:0. Pogodio je Popović za 33:27.

31:27 - Trojka Lendrija za plus četiri. Alimpijević je tražio tajm-aut (7.50 do kraja).

Serija Budućnosti 6:0 prednost 28:27, a onda i faul u napadu Antića. Zvezda je bez koša u prva dva minuta ovog dijela igre.

26:27 - Popović i Sead Šehović poenima sa linije slobodnih bacanja otvaraju drugu četvrtinu.

Kraj prve četvrtine - Zvezda ima pet poena prednosti (27:22). Budućnost je dala pet trojki u prvih 10 minuta, Zvezda jednu manje.

Dalekometna paljba Antića se nastavlja. Pogodio je trojku u trećem napadu zaredom, sada za 25:22.

Peta trojka Budućnosti. Pogodio je Lendri uz faul Antića, a onda i iskoristio dodatno slobodno bacanje - za 22:22.

Trojke Antića i Danila Nikolića - Zvezda čuva vođstvo (19:18).

Mini serija Zvezde za 16:13, a onda je Gibson sa penala smanjio na 16:15. Do kraja prve četvrtine je 2.33.

Prvo vođstvo Podgoričana - Gibson je pogodio dva slobodna bacanja na četiri minuta i 15 sekundi prije kraja (13:12).

Dva poena Lesora, pa nova trojka Budućnosti. Pogodio je Gibson. Zvezda vodi sa 12:11.

Druga trojka Šehovića za minus dva - sada je 10:8 za "crveno-bijele".

Sada je 6:0, trojku je pogodio Ročesti, a Suad Šehović je uzvratio istom mjerom - 3:6.

Crvena zvezda je meč otvorila poenom Dangubića sa linije slobodnih bacanja i polaganjem Feldina - 0:3.

Počela je utakmica u "Morači".

