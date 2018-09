Budućnost u finišu slomila Igokeu

Sve vrijeme su jurili prednost rivala, samo jednom imali plus 1 (17:16), a više puta dvocifreni minus. Sve do sredine posljednje četvrtine, kada je došla do izražaja klasa košarkaša Budućnost Volija - Podgoričani su serijom 10:0 od 33. do 35. minuta preokrenuli na 79:73 i praktično prelomili četvrtfinale ABA Superkupa protiv Igokee.

Tim Aleksandra Džikića je na kraju slavio sa 90:86 i izborio duel sa Partizanom, koji je u prvom meču u Laktašima savladao Mornar sa 91:77.

Mučenje sa vicešampionom Bosne i Hercegovine je trajalo dugo, predugo, ali su prvo Suad Šehović i Nemanja Gordić pogodili trojke za 75:73, Filip Barović zakucao, a Erl Klark položio za 79:73. Kada je stariji Šehović pogodio svoju treću trojku za 84:77 u 37. minutu, činilo se da je sve gotovo.

Tada je, međutim, Igokea prišla na 86:85 i imala šansu da izjednači, ali je Tomislav Zubčić promašio drugo bacanje, a Erl Klark povisio na 88:85.

Domaći su imali još jednu šansu da priđu, ali je Filip Adamović bio polovičan sa penala, a Gordić na drugoj strani pogodio oba bacanja i otklonio sve dileme...

Gordić je bio najefikasniji u pobjedničkom timu sa 19 poena, Nikola Ivanović i Erl Klark su dali po 15, a Aleksa Ilić je upisao 14 koševa, sedam skokova i dvije spektakularne rampe.

U poraženom timu su prednjačili Zubčić sa 21 i Orlando Džonson sa 18 pogodaka.

