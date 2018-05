Budućnost za obraz, Mornar za istoriju

Osam puta zaredom 3:0, onda dva puta po 3:1 i tek prošle sezone prve prave muke za košarkaše Budućnosti u finalima plej-ofa Superlige, kada su savladali Mornar sa 3:2 u pobjedama.

Sada bi puleni Aleksandra Džikića dali sve što mogu da ponove prošlogodišnji skor, jer nakon prve dvije epizode obračuna za titulu šampiona Crne Gore senzacionalno gube 2:0 od Barana.

Tim Mihaila Pavićevića, čovjeka koji je prije tačno dvije decenije osvojio posljednju titulu Crvene zvezde u SRJ, večeras ima šansu da osvoji prvi pehar u klupskoj istoriji - od 20.15 časova će pokušati da treći put uzastopno slavi u „Morači”, dvorani koju je pokorio i u 8. kolu Superlige.

Podgoričani će, naravno, pokušati da produže seriju do pete utakmice i odbrane tron, kako u sezoni ispisavanje istorije osvajanjem ABA lige ne bi ušli u anale i kao prvi tim kluba iz Njegoševog parka koji je ostao bez titule u Crnoj Gori.

„Nismo bili pravi u prve dvije utakmice, sada moramo da uradimo sve da seriju preselimo u Bar. Moramo biti na većem nivou u odbrani i pokušati da njihove nosioce svedemo na manji broj poena. Drugi meč smo bolje otvorili nego prvi, kontrolisali smo veći dio susreta, ali smo u finišu dozvolili protivniku dosta otvorenih šuteva. Barani su ih pogodili i prelomili utakmicu” kaže kapiten „plavih” Suad Šehović.

Nikola Ivanović je svjestan važnosti večerašnjeg susreta.

„Mornar igra vrhunsku finalnu seriju i zasada je mnogo bolji protivnik. Imamo sad obavezu da odigramo najbolji mogući meč u 'Morači'. Moramo da nađemo način da zaustavimo Derika Nidama, koji igra fantastično. Kad on ne daje poene, Strahinja Mićović i Brendis Rejli-Ros se priključuju”, naglasio je plejmejker Budućnosti.

Nidam je u prva dva meča dao nevjerovatnih 75 poena (34 plus 41) i vodio Barane do nestvarnih 2:0, ali je veliku pomoć imao od Mićovića. Krilni centar iz Beograda je u „Morači” dao 21, u „Topolici” 18 koševa, a njegove tri trojke u 3. četvrtini u Baru su bile ključne.

„Nadali smo se da možemo da dođemo do 2:0. Spremali smo se i trenirali za ovo, ali jedno su očekivanja, a drugo realnost. Srećom, uspjeli smo u tome i veoma dobro počeli finalnu seriju. Sada nas čeka potpuno drugačija utakmica od prethodne dvije. Ne bi trebalo da jurimo, jer nam je ovo tek prva meč-lopta i pritisak je na protivniku. Budućnost je, ipak, iskusna ekipa i ne vjerujem da će to da osjeti, a naš glavni zadatak je da odigramo čvrsto kao u prve dvije utakmice i da kroz odbranu tražimo rezultat”, naglasio je 25-godišnji Mićović.

Nekadašnji igrač Radničkog, OKK Beograda, FMP-a, Borca i Igokee je pun hvalospjeva na račun Nidama.

„Derik igra u NBA ritmu, samo to ću reći. On je predvodnik tima, mi smo tu da pomognemo koliko možemo. Svi dajemo sve od sebe, a nebitno je da li ću da iskočim ja ili neko drugi. Najvažnije je da se dođe do cilja, do pobjede, a najmanje je bitno kako ćemo to ostvariti”, zaključio je Mićović.

