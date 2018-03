Budva na minus dva pred revanš protiv Šapca

Budva revanš baraža za opstanak u A1 ligi dočekuje sa dva gola minusa - crnogorski predstavnik je izgubio u Šapcu rezultatom 10:8, pa ga čeka težak posao u revanšu u subotu na svom bazenu.

Budvani nijednom nisu vodili, ali su u posljednji minut ušli s remijem u džepu (8:8) i tada je izgledalo da će situacija biti mnogo povoljnija za izabranike Vida Lompara.

Ipak, golovi Petra Velkića 50, pa Marka Trkulje sekund prije kraja donijeli su Šapčanima solidnu prednost pred odlučujući okršaj u crnogorskoj metropoli turizma.

Šabac je u tri navrata imao plus od tri gola (4:1, 5:2, 6:3), ali su gosti serijom 3:0 krajem treće i početkom posljednje četvrtine stigli do prvog izjednačenja u meču. Potom je bilo i 7:7 i 8:8, sve do samog finiša kada je Šabac preuzeo glavnu riječ...

Crnogorski internacionalac Nikola Marković i Velkić su dali po četiri gola za domaćina, a isti učinak je u Budvi imao Srđan Vuksanović.

Budva, dakle, u subotu mora da juri pobjedu od dva ili više razlike ako želi da sačuva prvoligaški status. Ako trijumfuje s dva gola razlike, o opstanku će odlučivati peterci...

Šabac - Budva 10:8 (3:1, 1:1, 2:1, 4:5)

Šabac - Gradski bazen. Sudije: Savinović, Štampalija (Hrvatska). Igrač više: Šabac 9 (3), Budva 4 (1).

Šabac: Aleksić (osam odbrana), Eraković, Marković 4, Repanović 1, Budurin, Velkić 4, Car, Šušijašvili, Trkulja 1, Tenžera, Petrovski, Cvetković, Popović, Meski.

Budva: Kralj (šest odbrana), D. Dragović, S. Ćetković 1, Vuksanović 4, Mitrović, Rašković, Adžić 1, Maksimović, Vujašević, Popović 1, P. Ćetković, Franeta 1, Krivokapić, Korać.

