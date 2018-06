Budva se vraća na odbojkašku scenu, stižu Vasović, Delić...

Nakon godine pauze, Budva se vraća na mušku odbojkašku scenu – umjesto ugašene Budvanske rivijere, najtrofejnijeg crnogorskog odbojkaškog kluba (sa 18 trofeja, dva više od Luke Bar), čast da brani četiri decenije dugu tradiciju odbojke u tom gradu imaće novi klub, koji je osnovala gradska opština, sa 100 odsto vlasničkog udjela – OK Budva.

„Lokalna uprava je pokazala želju da nastavi i podrži veliku tradiciju odbojke u Budvi koja traje od davne 1976. godine. Klub je dobio svu potrebnu papirologiju i sad krećemo sa radom. Cilj nam je da budvansku odbojku vratimo tamo gdje joj je i mjesto, u samom vrhu crnogorske i balkanske odbojke“, kaže za „Vijesti“ sportski direktor kluba Nemanja Zenović, dok je prvi predsjednik Luka Liješević.

„Osnovni zadatak je da se pokrene škola odbojke i da se Budvi vrati onaj stari sjaj kada su mnoge generacije iz našeg grada trenirale upravo odbojku. Ne smijemo zaboraviti da su se upravu u Budvi rađali veliki igrači i da je u klubu bilo mnoštvo talentovane omladine. Upravo ćemo se truditi i pokušati da to vratimo“, dodaje Zenović, uz napomenu da će u upravi, kada se kompletira, biti ljudi koji su i ranije bili u odbojci".

Za povratak na prvoligašku scenu (u muškoj odbojci nema Druge lige), Budvani, međutim, treba da dovedu kompletan seniorski sastav.

„Tu ćemo imati dosta poteškoća, jer gro igrača moramo dovesti sa strane, pošto u Budvi nije ostalo sem jedan-dva igrača“.

Budvani su u završnoj fazi pregovora da ekipu vodi srpski trener Vladimir Vasović, bivši trener Partizana, nekadašnji korektor Budućnosti. Takođe, kako kaže Zenović, načelno je postignut dogovor o dolasku dvojice reprezentativaca, korektora Jovana Delića i tehničara Nikole Radonića.

„Ostalo je samo da se to formalizuje ugovorima. Plan nam je da okupimo što veći broj igrača iz Crne Gore i da tu napravimo jednu bazu mladih igrača odakle će se u budućnosti stvarati crnogorska raprezentacija. Pažljivo ćemo pratiti i skautirati mlade igrače iz okruženja i pokušati da dovedemo u naš klub, da im pružimo dobre uslove za rad i napredak, da mi budemo ti koji će stvarati igrače i čiju će okusnicu seniorskog tima upravo činiti igrači iz našeg omladinskog pogona. To će biti teško s obzirom na to da nam liga broji malo klubova, i da je dosta slabijeg kvaliteta u odnosu na lige u okruženju, a svi znamo da mladi igrači traže što više dobrih utakmica kako bi sticali iskustvo i i napredovali“.

S obzirom na to da ekipe tek treba da se formira, u budvanskom klubu, kako kaže Zenović, „za prvu sezonu nemaju nikakvih velikih ambicija“.

„Niti nam ih iko postavlja, pošto svi znamo u kakvom je trenutom stanju budvanska odbojka. Svi smo tu samo iz jednog razloga, da se borimo da odbojka u Budvi opstane i da je u budućnosti podignemo na što veći nivo. Želim, takođe, da naglasim da mi ne pravimo nikakav diskontinuitet, već samo nastavljamo kontinuitet budvanske odbojke“, zaključio je Zenović.

