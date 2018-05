Bufonova 300. „nula”

Golman Juventusa Đanluiđi Bufon sačuvao je mrežu bez primljenog gola na čak 300 utakmica između stativa „bjankonera”.

Juventus je u srijedu savladao Milan u finalu Kupa Italije sa 4:0, a mreža tima Masimilijana Alegrija se tokom čitavog Kupa nijednom nije zatresla.

300 - Gianluigi Buffon has kept 300 clean sheets for Juventus in 655 games played in all competitions (46% of his appearances with the Bianconeri). Spartan. pic.twitter.com/eP5kuBYOhC