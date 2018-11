Bundesliga bez Bajerna? Primera bez Reala i Barselone? Novac, novac i novac

Bundesliga bez Bajerna? Primera bez Reala i Barselone?! Nedjeljnik Špigel je otkrio da najbogatiji klubovi kuju plan za formiranje ekskluzivne lige, a razloga, prema ocjeni njemačkih medija, ima tri: novac, novac i novac.

Prema informacijama nedjeljnika Špigel, sedam velikih fudbalskih klubova (Bajern, Real, Barselona, Juventus, Milan, Mančester junajted i Arsenal) već tri godine tajno, iza leđa UEFA, pregovaraju o formiranju "Evropske Super Lige" (ESL).

U njoj bi, navodno, trebalo da bude 16 klubova, od kojih 11 uopšte ne bi moglo da ispadne iz tog takmičenja. Prva sezona igrala bi se već 2020/21.

"To bi bila smrt fudbala", ocjenjuje tabloid Bild. "Razumljivo je to što u klubovima stalno razmišljaju kako da povećaju prihode. Više novca znači i veće šanse za uspjeh. Ali to postaje problem kad prevagne pohlepa, kada moćnici izgube osjećaj za to šta je dobro za fudbal. (…) Predsjednik Nadzornog odbora Bajerna, Uli Henes svojevremeno je dobro objasnio zašto natpis ’FC Bajern’ na dresu uvijek stoji iznad imena fudbalera: ’Klub je veći od bilo kog igrača’. Isto važi i za Bundesligu: veća je od bilo kog kluba."

"Biznis sa fudbalom raste, ali ipak ne dovoljno brzo. Trebalo bi, dakle, da se uključi turbo modus", piše Joša Veber za Dojče vele (DW) sport. "Rješenje bi trebalo da bude Super liga – koja bi svojim članovima donijela daleko više prihoda od zlatne koke zvane Liga šampiona. Čarobni model mogao bi se nazvati ’totalni marketing’ – u njemu nema podjele profita."

"A sa druge strane – prevareni navijači", piše Veber. "Pričaju im o ’tradiciji’, kažu da ’osluškuju glas naroda‘, pominju čak ’pravu ljubav’ – a sve iz jednog razloga: navijač bi trebalo da nastavi da navija i prije svega – da plaća."

"Zašto plaćati članarinu Bundesligi ili UEFA, kad možete privatno da se organizujete i tako zaradite deset puta više?", postavlja retoričko pitanje njemačka agencija dpa. "Svjetsko prvenstvo sa 48 umjesto sa 32 učesnika, Liga nacija, još jedno, treće takmičenje UEFA, pored Lige šampiona i Lige Evrope – a sada još i izvještaj Špigla o Super ligi. Motiv: novac, novac i još više novca."

"Zamislite, jednoga dana nećete za vikend ići vozom do Frankfurta ili do Majnca, već avionom do Mančestera ili Madrida. Sigurno je da će ljubitelj fudbal sjutrašnjice morati da ima dobro pokriće za svoju kreditnu karticu", dodaje dpa i zaključuje: "Super ligu bi trebalo shvatiti kao posljednji poziv za buđenje. To je jedina pozitivna stvar u vezi sa tom idejom."

S tim da ideja o formiranju Super lige ima i svoju dobru stranu slaže se i komentator Frankfurter algemajne cajtunga. "Postavlja se pitanje zašto ne razbiti monopol koji imaju udruženja kao što su UEFA ili FIFA? Sa kojim pravom ti sportski karteli ometaju konkurenciju? FIFA je poznata po mahinacijama, nepotizmu i korupciji. Sigurno da nije dobra stvar štititi takve sisteme. Doduše, pod krovom tih saveza funkcioniše i solidarnost. Liga šampiona, na primjer, jedan dio svojih prihoda preusmjerava klubovima koji igraju u Ligi Evrope."

"Sigurno da bi podjela koju bi izazvala Super liga, teško pogodila nacionalna takmičenja", dodaje ovaj list. "Ako Bundesliga želi da izbjegne tu opasnost, ona bi morala marketinški da postane još atraktivnija i da bude otvorena za više konkurencije. Najveći dio publike i ne očekuje ništa više od vrhunskih utakmica i dobre zabave. Zato klubovi moraju da ubrzaju svoj ekonomski rast. I zato je taj ’fantom Super lige’ korisna stvar."

