Č, K ili Ć: Teniski svijet se pita ko je momak koji je igrao sa Đokovićem

Pobjeda Marka Ćekinata nad Novakom Đokovićem u jučerašnjem meču četvrtfinala Rolan Garosa i danas je tema na svjetskoj teniskoj sceni.

Italijan je senzacija francuskog Grend slema, Italija ga slavi, dok ostatak svijeta se pita i istražuje - ko je senzacionalni polufinalista, da li je Čekinato ili Ćekinato...

He is from Palermo. And his name is CECCHINATO pic.twitter.com/DBaHsA70jQ

Eženi Bušar, kanadska teniserka, se bukvalno zapitala sa kim je to Đoković igrao juče.

"Ko je momak sa kojim Đoković igra", napisala je Bušar na društvenim mrežama.

