Čađenović: Medalja kruna uspješne godine

Bronzana medalja sa Svjetskog prvenstva (SP) u italijanskom Jesolo Lidu kruna je uspješne godine, kazao je crnogorski kik bokser Nemanja Čađenović.

On je na šampionatu svijeta za kadete i juniore osvojio bronzanu medalju, u kategoriji do 63,5 kilograma, u disciplini lou kik.

Junior podgoričkog kluba 081 je bio slobodan u osmini finala, dok je u četvrtfinalnoj borbi pobijedio Uroša Petera iz Srbije 3:0 i obezbijedio bronzanu medalju.

U borbi za finale poražen je od Rusa Raufa Mamedova odlukom sudija na poene 2:1, koji je kasnije osvojio zlatnu medalju.

Čađenović je podsjetio da je u ovoj godini osvojio i titulu prvaka Crne Gore i zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu.

On je kazao da se dugo spremao za SP i da je maksimalno spreman otputovao na to takmičenje.

"Ostvario sam veliki uspjeh za mene. Medalja je kruna jedne velike sezone. Veliko hvala mom treneru koji je bio uz mene svo vrijeme. U četvrtfinalu bio sam ubjedljiv, dok sam u polufinalu, izgubio tijesno, od prvaka svijeta", kazao je Čađenović na konferenciji za novinare.

Selektor Goran Radonjić kazao je da je Čađenović napravio veliki rezultat, navodeći da je u obje borbe bio fatastičan.

"Pobijedio je Petera u odličnoj borbi, u kojoj nije bio favorit, pokazao je klasu. Protiv Rusa je do pred kraj treće runde vodio kod svih sudija, ali malo neiskustvo koštalo ga je finala. Pokazao je veliki potencijal i da možemo da računamo na njega", kazao je Radobjić.

On je kazao da su i ostala tri borca, Nikola Prlja (do 54), Ilija Vujović (do 71) i Miloš Mugoša (preko 81), pokazali zavidan kvalitet i veliki potencijal.

Trener podgoričkog kluba 081, Andrej Đeljošević, kazao je da je medalja sa SP iz Italije potvrda da u klub idu pravim putem.

"Čađenović je ove godine postao prvak Crne Gore i Balkana. Medalja je kurinisala vrhunsku sezonu. Nadam se da to neće biti njegova jedina medalja i da ćemo se u Crnu Goru uvijek vraćati zadovoljni sa mnogo medalja", kazao je Đeljošević.

Trener reprezentacije, Predrag Lekić kazao je da je najvažnije što je reprezentacija poslije četiri godine ponovo osvojila medalju na šampionatu za kadete i juniore i što će trojica od njih četvorice imaju pravo nastupa u tok konkurenciji i sljedeće godine na EP.

Predsjednik Kik boks saveza, Ivan Strugar kazao je da je zadovoljan osvojenom medaljom, navodeći da su se i ostali crnogorski borci dostojno borili i u ravnopravnim borbama izgubili svoje mečeve.

"Siguran sam da, uz kvalitetan rad, na njih možemo na njih računari i u seniorskom konkurenciji. Kik boks savez sredinom oktobra očekuje najznačajnije takmičenje ove godine, seniorsko prvenstvo u Bratislavi od 13. do 20. oktobra", kazao je Strugar.

