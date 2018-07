Čelsi dobio trenera, Sari na klupu dovodi i legendu kluba

Maurici Sari se dogovorio sa Čelsijem i očekuje se zvanična potvrda da je postao novi trener londonskog kluba.

Sa njim, kao član stručnog štaba, dolazi Đanfranko Zola, bivši igrač Čelsija.

BREAKING: Sky in Italy: Maurizio Sarri agrees to become @ChelseaFC head coach, with Gianfranco Zola as assistant. #SSN pic.twitter.com/kMsn4kJgCE