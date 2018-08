Čelsi u finišu razbio bunker Njukasla, šou Mitrogola

Cijelih 75 minuta Čelsi je bezuspješno pokušavao da probije nezapamćeni "bunker" Njukasla, uz posjed lopte koji je u pojedinim momentima dostizao 90 odsto, uz broj dodavanja koji se približio cifri 1.000...

Onda, u posljednjih 15 minuta, izabranici Maurisija Sarija bili su prinuđeni da dva puta probiju goste - penalom, i autogolom - za treću pobjedu u dosadašnja tri kola i prvo mjesto na tabeli koje dijele sa Liverpulom i Votfordom.

Eden Azar je u 76. minutu iz penala, koji je skrivio Šar, prekršajem nad Markosom Alonsom, donio Čelsiju vođstvo, činilo se i pobjedu, jer su "svrake" do tada samo nekoliko puta prešle centar.

Ali, ekipa Rafe Benitesa je izjednačila, samo sedam minuta pošto je bila prinuđena da krene u napad. David Luiz je zaspao nakon centaršuta Jedlina, a Hoselu pogodio glavom sa prve stative...

Mislilo se da će to demoralisati goste, koji su ponovo morali da krenu u "rudarski" posao, probijanja protivnika koji se branio sa 10 fudbala, a uz to su imali i puno manje vremena, ali su Azar i društvo uspjeli to vrlo brzo, a trebala im je i sreća...

Jedlin je u 87. minutu skrenuo loptu u sopstvenu mrežu nakon pokušaja Alonsa. Bio bi gol i da nije dotakao loptu, jer je rerezvista Čelsija Ros Barkli čekao na gol-liniji i bio je spreman za egzekuciju...

Sjajan početak Italijana Maurisija Sarija, u prvom trenerskom angažmanu van Apeninskog poluostrva - tri pobjede na tri meča, od kojih je jedna stigla u derbiju (Arsenal), a jedna na teškom gostovanju (Njukasl).

Serija može da se nastavi, jer "plavce" čekaju dva vezana meča kod kuće, protiv Bornmuta i Kardifa, potom gostovanje Vest Hemu, koji za sada nije osvojio ni bod, a sve to prije velikog derbija sa Liverpulom 29. septembra na "Stamford bridžu".

Prvu pobjedu po povratku u Premijer ligu upisao je Fulam - momci Slaviše Jokanovića savladali su kod kuće Barnli sa 4:2, i to nakon dva startna poraza.

Blistao je srpski napadač Aleksandar Mitrović, koji je postigao dva gola, oba nakon moćnih udaraca glavom, a na kraju i asistirao Njemcu Širleu za potvrdu pobjede.

