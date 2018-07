Četiri sportska subjekta dobila spor protiv Ministarstva sporta

Sedam sportskih subjekata tužilo je Ministarstvo sporta Crne Gore radi poništavanja odluke o raspodjeli sredstava sportskim subjektima u 2017. godini, a na četiri od tih sedam tužbi Upravni sud je pozitivno odgovorio - tačnije naložio Ministarstvu sporta da "donese novu zakonitu odluku". Tužbe tri sportska subjekta ocijenjene su neblagovremenim i nepotpunim.

"Usvajaju se tužbe Sambo saveza Crne Gore, Kendo saveza Crne Gore, Sportsko-motonautičkog kluba "MOTO 1" i Aikido kluba Budućnost, pa se poništava odluka Ministarstva sporta, broj 01-1178 od od 13. 04. 2017. godine u dijelu pod stavom II tačka 1 alineje 6,5, i stavom II tačka 3 alineje 69 i 44".

"U ponovnom postupku tuženi organ će u skladu sa primjedbama iz presude donijeti novu zakonitu odluku (član 56 ZUS-a) u dijelu koji se odnosi na tužioce Sambo savez Crne Gore, Kendo savez Crne Gore, Sportsko-motonautički klub "MOTO 1" i Aikido klub Budućnost".

"Odbijaju se tužbe tužilaca Tekvondo saveza Crne Gore, Crnogorskog školskog sportskog saveza i Biciklističkog saveza Crne Gore", stoji u odluci Upravnog suda, koju je 27. juna ove godine potpisala Predsjednica vijeća Svetlana Budisavljević.

Tužioci su u tužbi "osporavali zakonitost odluke Ministarstva sporta zbog povreda pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava".

U tužbi još stoji:

"Konkurs za raspodjelu sredstava sportskim subjektima raspisan je i objavljen suprotno odredbama Pravilnika o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava sportskim subjektima i kontrolu nad realizacijom programa, koji je odredbom člana 4 definisao i taksativno nabrojao priloge koje su sportski subjekti dužni dostaviti uz prijavu. Nasuprot tome, konkursom je tražena dokumentacija koja je u suprotnosti sa navedenom odredbom".

U tužbi se ukazuje da se "iz teksta konkursa jasno vidi da tuženi kao eliminatorni kriterijum nije nigdje predvidio Pravilnik o vrstama i disciplinama sporta Crnogorskog olimpijskog komiteta, a koji je kao eliminatorni kriterijum primijenio".

Tužioci kažu da su sa ovim pravilnikom upoznati tek 12.04.2017. godine, dan prije objavljivanja osporene odluke i to dostavom na e-mail adresu i da tuženi nije imao pravo da propisane uslove u Pravilniku mijenja u tekstu konkursa.

U tužbi dalje ističu da "postojećim Pravilnikom o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava sportskim subjektima i kontrolu nad realizacijom programa, nijesu definisani jasni i precizni kriterijumi, a samim tim i precizirana sva prava i obaveze tuženog i potencijalnih korisnika".

Tužioci smatraju da je "tuženi bio dužan da sastav Komisije za raspodjelu sredstava sportskim subjektima, koja je formirana rješenjem od 16.03.2017. godine, javno objavi u skladu sa odredbom člana 13 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru".

"Sam izbor Komisije u čijem su sastavu tri člana sa visoko rukovodećih mjesta u ministarstvu, ukazuje na birokratsko ponašanje starješine organa, koji je direktno uticao na predlog Komisije", kaže se u tužbi, i ukazuje se i na "povredu odredbe člana 200 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku i da Pravilnik COK-a predstavlja interni opšti akt koji se morao uraditi u skladu sa odredbama Statuta Međunarodnog olimpijskog komiteta, pri čemu se poziva i na odredbe člana 36 i 43 Zakona o sportu".

Aikido savez CG: Nepravda prema nama i prošle i ove godine, u Ministarstvu sporta ćute

Među četiri sportska kluba čija je tužba protiv Ministarstva sporta usvojena, je i Aikido klub Budućnost.

"Aikido klub Budućnost je učestvovao na Konkursu za sufinansiranje sportskih subjekata u 2017. godini sa programom “AIKIDO ŠKOLA 2017”, a Aikido klub Podgorica sa programom “AIKIDO KAO PREVENCIJA VRŠNJAČKOG NASILJA”. Odbijeni su sa obrazloženjem u Odluci Ministarstva sporta da aikido nije sport koji je priznat u Crnoj Gori, i da zbog toga nijesu ni imali pravo da učestvuju na Konkursu. Pokrenuta je inicijativa od strane Crnogorskog aikido saveza kako bi se ova neugodna situacija razjasnila, jer jasno je da aikido kao sport u Crnoj Gori postoji više od 20 godina i da je takva odluka neobjašnjiva.

Pošto Ministarstvo sporta nije imalo razumijevanja za našu inicijativu, aikido klubovi Budućnost i Podgorica žalili su se Upravnom sudu. Ishod je poznat, sud je usvojio zahtijev Aikido kluba Budućnost i donio presudu kojom nalaže Ministarstvu da promijeni svoju odluku. Očekujemo, takođe, da isto rješenje dobijemo i za Aikido klub Podgorica. Posljedica je već nastupila, odluka suda stiže tek poslije godinu dana. Planirani programi su realizovani djelimično. Problem koji imamo nije riješen. Ovakve situacije treba rješavati dogovorom između Ministarstva i sportskih subjekata. Sve se ovo ponovilo i na narednom konkursu za sufinansiranje sportskih subjekata u ovoj godini.

Odbijeni su programi kako Crnogorskog aikido saveza, tako i klubova. Ovaj put je obrazloženje bilo da u svom programu Crnogorski aikido savez nije naveo raspored takmičenja u 2018. godini. Svima je poznato da u aikidou takmičenja ne postoje, osim izgleda komisiji koja je odlučivala o raspodjeli sredstava.

Po ovom pitanju Crnogorski aikido savez se obraćao Ministarstvu sporta i svojim saopštenjima obavijestio javnost. Još uvijek ne postoji odgovor od strane Ministarstva na našu inicijativu da se ova situacija riješi. U tom slučaju moraćemo se ponovo obratiti sudu", kaže Predrag Burić, predsjednik Aikido saveza Crne Gore.

Kendo savez CG: Ministarstvo sporta ne prepoznaje sopstveni značaj u razvoju onih sportova kojima je njegova pomoć najpotrebnija

Tehnički direktor Kendo saveza Crne Gore Dejan Đurašković kaže da se nedostatak sredstava koja su očekivali od Ministarstva sporta i te kako odrazio na program i rezultate u 2017. godini.

"Kendo Savez Crne Gore, kao i mnogi drugi slični amaterski sportski subjekti, svoja sportska dostignuća prije svega baziraju na finansijskoj potpori upućenoj od strane države kroz konkurs Ministarstva sporta. Kako smo u 2017. godini bili nezakonito izostavljeni prilikom raspodjele pomenutih sredstava, ta činjenica je jasno oslabila kvalitet i internacionalne sportske rezultate crnogorskog kendoa. Ističemo da smo godinu prije sporne raspodjele, dakle 2016. između ostalog okončali sa osvajanjem zlatne medalje na Balkanskom prvenstvu u Bukureštu, a od strane muške seniorske reprezentacije Crne Gore.

U narednoj 2017. godini, Crna Gora je bila domaćin Balkanskog prvenstva i to u Tivtu. Ali, zbog nedostatka sredstava za organizaciju takmičenja, kao i za kvalitetne pripreme, reprezentacija nije uspjela da odbrani zlato, i to na domaćem terenu. Nažalost, sve to ukazuje da Ministarstvo sporta ne prepoznaje sopstveni značaj u razvoju onih sportova kojima je najpotrebnija njegova pomoć.

Ali, mi ćemo biti strpljivi u nadi da će se to promijeniti. U tom smislu smo spremni i otvoreni za razgovor sa Ministarstvom, kako bismo zajedno došli do rješenja, koje se kao zadatak nalaže Ministarstvu sporta nakon presude Upravnog suda".

