Četvrti pokušaj da uspije u fudbalu: Bolt dočekan u Australiji pred treninge sa Marinersima

Višestruki atletski olimpijski šampion i svjetski rekorder Jamajčanin Jusein Bolt doputovao je danas u Sidnej, gdje će trenirati s fudbalskim klubom Sentral Koust Mariners (Central Coast Mariners).

Brojni navijači dočekali su Bolta na aerodromu, uključujući i djecu, koja su mu poželjela dobrodošlicu u Sidnej. On se sa klupskim šalom oko vrata slikao s navijačima i potpisivao autograme.

Osmostruki olimpijski šampion treniraće neodređeno vrijeme s Marinersima i pokušaće da dobije ugovor i od oktobra zaigra u australijskoj ligi.

"Volim Australiju, srećan sam što za sada mogu da je nazivam domom. Pokazaću svijetu šta sve mogu", rekao je Bolt.

