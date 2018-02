Cijena pet eura: U srijedu počinje prodaja ulaznica za meč Crne Gore i Slovenije

Prodaja ulaznica za meč trećeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Crne Gore i Slovenije počeće u srijedu.

Karte će se prodavati na biletarnici Sportskog centra "Morača" u srijedu od 10 do 18 časova, četvrtak od 10 do 18 časova i u petak od 10 časova pa sve do početka meča.

Cijena ulaznice je pet eura.

Duel Crne Gore i Slovenije igra se u petak 23. februara od 20 sati.

