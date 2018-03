Cirkus počinje u nedjelju: Hamilton i Fetel u trci za Fanđom

Nova sezona Formule 1 počinje u nedjelju trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu, a najveći favoriti za šampionsku titulu su četvorostruki svjetski prvaci Luis Hamilton iz Mercedesa i Sebastijan Fetel iz Ferarija.

Mercedes dominira Formulom 1 u posljednje četiri godine i ove sezone će pokušati da osvoji rekordne pete uzastopne titule u konkurenciji vozača i konstuktora.

Hamilton i Fetel će pokušati da osvoje petu titulu šampiona i izjednače se sa legendarnim Huanom Manuelom Fanđom. Ispred je samo Mihael Šumaher sa sedam titula. Četiri titule ima i Alan Prost.

"Glavni cilj je da budem najbolji, a da bih to ostvario moram da se borim protiv najboljih. Ovo će biti uzbudljiva godina za navijače Formule 1, pošto imamo borbu dvojice četvorosturkih svjetskih prvaka", rekao je Hamilton.

Fetel je osvojio titule od 2010. do 2013. godine dok je vozio za Red Bul. On je rekao da bi osvajanje titule sa Ferarijem bilo veliko zadovoljstvo.

"Ako pogledam protiv koga sam se trkao tokom karijere, to su uvijek bili isti ljudi, a onda više brineš o tome protiv koga se trkaš i to ti pričinjava veće zadovoljstvo. Sada tražim krajnje zadovoljstvo, titulu sa Ferarijem, najvećeg tima u istoriji. To mi je glavni cilj, da osvojim titulu sa Ferarijem i da osvojim titulu protiv najboljih, a Luis je nedvosmisleno jedan od njih", rekao je Fetel.

Mnogi smatraju Mercedes i Ferari favoritima, ali i da bi Red Bul mogao da se umiješa u borbu.

"Nadamo se da ćemo biti u toj grupi. Zaista se nadam da je Luis u pravu i da ćemo imati priliku da se borimo za titulu", rekao je vozać Red Bula Danijel Rikardo.

Takođe, očekjuje se da bolje rezultate u odnosu na prethodne godine ostvari i Meklaren, koji od ove godine koristi Renoove motore.

"U Australiji ćemo biti na najnižem nivou, ali mislim da ćemo tokom sezone mnogo napredovati. Očekujem jak Meklaren u drugom dijelu sezone", rekao je dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso.

Ove sezone svaka ekipa će na raspolaganju imati tri motora, za razliku od prošle godine kada je bilo četiri. Dizajn je promijenjen, a svi bolidi imaće ugradjen "oreol" iznad kabine kao zaštitu glave vozača. Vozači su rekli da tokom predsezonskih testiranja "oreol" gotovo da nije imao nikakvog uticaja na rezultate.

U novoj sezoni pojaviće se i dvojica novih vozača - prošlogodišnji bio šampion G2 serije Šarl Lekler, koji će nastupati za Zauber i Sergej Sirotkin koji je zamijenio Felipea Masu u Vilijamsu.

Voziće se 21 trka u šampionatu, sezona počinje u nedjelju od 7 časova po srednjoevropskom vremenu trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu, a završava se 25. novembra u Abu Dabiju.

Prošle godine u Australiji je pobijedio Fetel, ispred Hamiltona i Valterija Botasa iz Mercedesa.

Fetel je i 2011. slavio u Albert parku, a dv‚ije pobjede na toj stazi ima i Hamilton, iz 2008. i 2015. godine.

