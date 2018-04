Čović: Brutalna krađa, oružana pljačka, operaciju je pokrenuo Dragan Bokan

Crvena zvezda neće igrati utakmicu protiv Budućnost Volija večeras u Morači, ukoliko se ne napravi sudijska ekspertiza.

"Nema definitrivne odluke. Nećemo igrati ako se ne napravi sudijska ekspertiza. Mi ne priznajemo rezultat sinoćnjeg meča, jer se dogodila neviđena krađa, oružana pljačka u trećoj četvrtini", kazao je Ćović, nakon sastanka sa čelnicima ABA lige.

"Cijeli ambijent je pravio sudija Javor, od prve do posljednje sekunde, a on zna kako se rade specijalne operacije, perfidne, lopovske", rekao je Ćović.

On je rekao da su sve specijalne operacije išle od Dragana Bokana.

"Sve je to krenulo od ovog Dragana Bokana - kao da mi nešto mutimo, sa Žarkom Čabarkapom, sa Brankom Jovanovićem, predsjednikom sudijske komisije... Sve se radilo ispod žita. Svi koji se razumiju u košarku mogu da kažu - super, odradili su vas. Nisam u kontaktu sa Bokanom, zašto da razgovaram sa nekim ko me krade, a onda je to kao sve slučajno. Ovdje su veći razlozi - da predstavnik Srbije ne može da bude prvak ABA lige. I neću da budem ikebana u tome", rekao je Čović.

Na njegove konstatacije, čelnici ABA lige - "pretežno, do mjestimično ćute".

"Ja sam predložio poligraf za sudije. Oni su nisu htjeli ni da stupe u kontakt sa nama. Postoje teorije koje daju analizu kada vidide da je čovjek nesiguran i kada došao da vas pokrade. Majkić nije znao gdje je bio, on se plaši sebe, a ne da sudi o onakvom ambijentu. Šta govori njihovo ponašanje - da im je neprijatno, zato što imaju zadatak šta da urade i da sprovedu", rekao je Čović.

On je, ipak, rekao da se rade normalne pripreme kao da će se igrati.

"Vidjećemo da li ćemo dobiti ekspertizu. Oni su dobili naše mišljenje i sada čekamo", kazao je Čović.

"Zvezda ove sezone nije imala tretman kakav zaslužuje. Ne tražimo ništa da nam neko poklanja".

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (12 glasova)