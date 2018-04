Čović: Neviđena krađa, nije trebalo da izlazimo na teren

Predsjednik košarkaša Crvene zvezde Nebojša Ćović rekao je da je nezadovoljan suđenjem na meču protiv Budućnosti i da je razmišljano da li da tim izađe na teren.

"Ovo je neviđena krađa, upozoravali smo šta se događa u ABA ligi ovih mjeseci i šta se sprema. Imali smo razgovor sa Iztokom Remsom jer smo razmišljali da li da izađemo na teren poslije događaja od četvrtka. Zvezda je bila bolja ovog petka, ali je u trećoj četvrtini viđena neviđena krađa. Ništa nije bilo kako treba, viđeno je tendeciozno suđenje. Napravljeno je udruženje protiv Crvene zvezde. Možda smo pogriješili što smo izašli na teren", rekao je Čović, prenosi "Blic".

Zatim je nastavio u još oštrijem tonu.

"Trebalo je da nam jave da ne dolazimo na utakmicu, Remsu je sve ovo rečeno, Hordov je u prvoj utakmici imao drugačiji pristup. On je znao da će suditi treću utakmicu u Podgorici i da mu je rečeno "Pazi kako sudiš prvu, dolaziš u Podgoricu". Napravljen je scenario da srpski klub ne smije da osvoji titulu u ABA ligi i taj scenario ima političku konotaciju. Izvršen je enorman pritisak na Beloševića u utakmici Budućnost - Cedevita. To nije u skladu sa propozicijama. Gdje je Jovčić? Vojinović? Obrknežević? Napravljena je afera da Čabarkapa i Branko Jovanović rade za Crvenu zvezdu. To je onaj princip "Držite lopova". Ovo je bruka i sramota za regionalnu ligu i pitanje je da li će opstati. Pitanje je šta će sjutra biti. Nijednu izjavu do ove nisam dao. Istu ovu izjavu bih dao i da je dobila Crvena zvezda. O Javoru, drvetu znamenitom, bolje i da ne pričam. Majkića smo upoznali u trećoj polufinalnoj utakmici protiv Mornara. Nikada ove sudije nisu bile prve", rekao je Ćović.

