Čović ponovo i po ko zna koji put: Ok, nismo osvojili ABA ligu, ali...

Nema dana od završetka finala ABA lige, a danas je tačno dvije sedmice od kada je Budućnost postala šampion, da se Nebojša Čović, prvi čovjek Crvene zvezde, ne oglasi...

Danas je u razgovoru za B92 najavio da će u julu (!?) govoriti o, kako je rekao, nepricipijelnim radnjama kojima se bavio “menadžment finaliste”, vjerovatno misleći da će se priča koju priča već 20-ak dana imati i zvaničan okvir, na Skupštini ABA lige.

“Ok, nismo osvojili ABA ligu ove godine, po mom mišljenju olakšavajuća je okolnost što je tu bilo samo tridesetak do četrdeset odsto sporta, a sve ostalo šezdeset do sedamdeset posto su bile podzemne radnje koje nemaju veze sa sportom. I tu smo lekciju naučili, idemo dalje. Mislim konkretno na finale i na to šta je menadžment finaliste cijele sezone radio i čime se bavio praveći neke neprincipijelne radnje, ali o tome ćemo u julu", kaže predsjednik Zvezde.

O planovima za narednu sezonu govoriće, kako kaže, nakon 30. juna.

“Onda ćemo napraviti analizu u okviru kluba i klupskih organa. Kad završimo to i prođemo naše organe onda ćemo izaći javno. Zvezda nije izlazila sa pričom - imamo tim, borimo se za opstanak. To su malo provincijalske varijante. Mi kad kažemo naš cilj, samo kažemo 'to je naš cilj'", rekao je Čović.

