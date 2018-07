Crna Gora 31. na FIBA rang-listi

Pobjede nad Bjelorusijom, a pogotovo nad Slovenijom, donijele su napredak košarkaškoj reprezentaciji Crne Gore na FIBA rang-listi.

Tim Zvezdana Mitrovića je sada 31. na svijetu sa 236,2 boda. Na taj napredak je najviše uticala pobjeda nad Slovenijom, jer se gleda i rejting rivala (aktuelni evropski prvak je 7. na listi), ali i razlika kojom je pobijeđeno.

The FIBA World Ranking Men, presented by Nike, has been updated! Check out https://t.co/CxEBjwF6Vh to see where your country ranks 🤔 pic.twitter.com/KxR5YxSkOZ